Centri anziani il Comune sborsa 25mila euro per co-progettare nuove attività sociali e ricreative

Comune rinnova l’impegno nel sostegno e nella valorizzazione dei Centri sociali anziani. Con una recente determina, nell'ambito del Programma attuativo annuale 2024, l’amministrazione ha avviato una procedura di co-progettazione aperta al terzo settore, con l’obiettivo di sviluppare attività. 🔗 Riminitoday.it - Centri anziani, il Comune sborsa 25mila euro per co-progettare nuove attività sociali e ricreative Ilrinnova l’impegno nel sostegno e nella valorizzazione dei. Con una recente determina, nell'ambito del Programma attuativo annuale 2024, l’amministrazione ha avviato una procedura di co-progettazione aperta al terzo settore, con l’obiettivo di sviluppare. 🔗 Riminitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Parrocchie, aziende e privati: a chi e quanto paga il Comune per scuole, centri anziani e palestre - Il Comune di Viterbo ha deliberato l'impegno di spesa per il pagamento dei canoni di locazione di alcuni immobili privati destinati a scopi istituzionali e sociali per l'anno 2025. La spesa complessiva ammonta a 403mila euro. Tra gli immobili interessati figurano strutture utilizzate come... 🔗viterbotoday.it

Viabilità nuovo polo logistico e centri servizi: Comune al lavoro da mesi con Regione e ANAS - “Spiace constatare che, ancora una volta, si scelga la strada della polemica invece di quella dell’informazione corretta e della collaborazione istituzionale – così il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, in riferimento a dichiarazioni, apparse sulla stampa, sul tema della futura... 🔗frosinonetoday.it

La storia infinita del centro anziani mai ultimato: “Il Comune acquisisca l’area” - BRINDISI – La politica brindisina si interroga sulla “storia infinita” di un centro anziani mai realizzato. Il riferimento è allo “scheletro” di un edificio a due piani che da oltre 20 anni giace in stato d’abbandono fra via Leonardo Da Vinci e via Ligabue, nei pressi della piscina comunale, al... 🔗brindisireport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centri anziani, il Comune sborsa 25mila euro per co-progettare nuove attività sociali e ricreative; In aumento il numero degli anziani indigenti: il Comune di Belluno sborsa 700 mila euro; Monopoli, il Comune “paga” l’ingresso in piscina ad anziani e disabili: l’elenco dei beneficiari e degli esclusi; Acconto IMU disabili e anziani. Quando è possibile non pagare l’Imposta municipale propria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Over 65 a Rimini: dal Comune 25mila euro per sostenere i centri anziani - Si rafforza l’impegno nei confronti della popolazione più anziana, da parte del Comune di Rimini, con un progetto che mira a valorizzare i Centri sociali per anziani, veri e propri punti di riferimen ... 🔗chiamamicitta.it