Cento assaggiatori per la finale di Vegateau 2025 al Daste Bergamo

Bergamo. Cento persone. Un solo verdetto. E un solo vincitore. Il 4 maggio, il Daste di Bergamo si trasforma nel palcoscenico di Vegâteau, il contest dedicato alla pasticceria vegetaled’eccellenza. Niente latte, niente uova, ma tanto talento: è tempo di alzare il sipario su una finale che promette sorprese, tecnica e una dose generosa di creatività green.Dopo il successo delle edizioni locali in Lombardia, Vegâteau ha fatto il salto nazionale: oltre ai pasticceri lombardi — già protagonisti nelle scorse edizioni — quest’anno si sfidano professionisti dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sicilia. Un mix di tradizioni regionali e nuove visioni che si incontrano nel segno del gusto e della sostenibilità.Ideato da LAV Onlus in collaborazione con Funny Veg, Vegâteau è un progetto culturale che mette al centro l’etica, l’ambiente e l’accessibilità: i dolci in gara sono 100% vegetali, pensati anche per chi è intollerante al lattosio o sceglie uno stile di vita più sostenibile. 🔗 Bergamonews.it - Cento assaggiatori per la finale di Vegateau 2025 al Daste Bergamo persone. Un solo verdetto. E un solo vincitore. Il 4 maggio, ildisi trasforma nel palcoscenico di Vegâteau, il contest dedicato alla pasticceria vegetaled’eccellenza. Niente latte, niente uova, ma tanto talento: è tempo di alzare il sipario su unache promette sorprese, tecnica e una dose generosa di creatività green.Dopo il successo delle edizioni locali in Lombardia, Vegâteau ha fatto il salto nazionale: oltre ai pasticceri lombardi — già protagonisti nelle scorse edizioni — quest’anno si sfidano professionisti dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sicilia. Un mix di tradizioni regionali e nuove visioni che si incontrano nel segno del gusto e della sostenibilità.Ideato da LAV Onlus in collaborazione con Funny Veg, Vegâteau è un progetto culturale che mette al centro l’etica, l’ambiente e l’accessibilità: i dolci in gara sono 100% vegetali, pensati anche per chi è intollerante al lattosio o sceglie uno stile di vita più sostenibile. 🔗 Bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Slow Wine e Sana Food. Gran finale in fiera: : "Presenze cresciute del trenta per cento" - Slow Wine Fair e Sana Food chiudono le porte di BolognaFiere salutando ben quindicimila visitatori. Molto positivo il bilancio dell’unione tra le due manifestazioni e della quarta edizione della fiera del vino, che si prospettava da record. E, proprio come da previsioni, la kermesse internazionale del vino buono, pulito e giusto chiude con il sorriso. Ad averlo stampato in viso è il presidente del distretto, Gianpiero Calzolari, che tira le fila dell’iniziativa appena conclusa, che l’anno scorso ha registrato dodicimila ingressi: "Siamo su un +25%/30% di visitatori rispetto all’anno scorso – ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Sella Cento 73-76, gli amaranto affondano nel finale - Prima Davis IV, poi Devoe. A poco più di 40 secondi dalla fine Cento sigilla la sfida del PalaMacchia e condanna la Libertas al ko (73-76) dopo due vittorie consecutive. L’americano di San Diego, Davis IV, segna 34 punti e di fatto sposta l’equilibrio in una sfida che è comunque arrivata in... 🔗livornotoday.it

Valtur Brindisi: la vittoria sfuma nel finale, nuova battuta d'arresto contro Cento - BRINDISI - Contro la Sella Cento arriva una pesante battuta d'arresto per la Valtur Brindisi: la seconda consecutiva dopo la sconfitta rimediata a Verona. La squadra di coach Emanuele Di Paoloantono si è imposta di un solo punto (76-77), grazie a due tiri liberi realizzati da un incontenibile... 🔗brindisireport.it

Ne parlano su altre fonti

Vegâteau 2025: a Bergamo la finale del contest di pasticceria vegetale più atteso; A Bergamo la finale di Vegateau, contest pasticceria vegetale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vegâteau 2025: a Bergamo la finale del contest di pasticceria vegetale più atteso - Dieci finalisti da tutta Italia, cento assaggiatori e una sola torta vincente: il 4 maggio il Daste di Bergamo ospita la sfida finale di Vegâteau, il concorso dedicato alla pasticceria 100% plant-base ... 🔗italiaatavola.net

A Bergamo la finale di Vegateau, contest pasticceria vegetale - Roma, 14 apr. (askanews) – Si terrà il 4 maggio a Bergamo la finale di Vegâteau, il contest dedicato alla pasticceria vegetale d’eccellenza. Dopo il successo delle edizioni locali in Lombardia, Vegâte ... 🔗askanews.it

Vegâteau 2025: il gusto 100% vegetale sfida la pasticceria gourmet - Cento persone. Un solo verdetto ... Niente latte, niente uova, ma tanto talento: è tempo di alzare il sipario su una finale che promette sorprese, tecnica e una dose generosa di creatività green. Dopo ... 🔗fooday.it