Centinaia di persone a Tolmezzo contro la privatizzazione della sanità Riccardi | Sistema da adeguare

privatizzazione della sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia non è più sotto traccia ma è sotto gli occhi di tutti". È la denuncia della consigliera regionale Simona Liguori (Patto-Civica Fvg), commentando il presidio che si è tenuto ieri davanti alla sede della Comunità di. 🔗 Udinetoday.it - Centinaia di persone a Tolmezzo contro la privatizzazione della sanità, Riccardi: "Sistema da adeguare" La deriva verso lapubblica in Friuli Venezia Giulia non è più sotto traccia ma è sotto gli occhi di tutti". È la denunciaconsigliera regionale Simona Liguori (Patto-Civica Fvg), commentando il presidio che si è tenuto ieri davanti alla sedeComunità di. 🔗 Udinetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centinaia di persone partecipano a una manifestazione contro Hamas a Gaza - Il 25 marzo centinaia di persone hanno scandito slogan contro Hamas durante una manifestazione per chiedere la fine della guerra a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza. Leggi 🔗internazionale.it

L'Otto sempre: centinaia di persone in piazza per la Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne - Un corteo colorato partito da Castel Sismondo e arrivato, dopo un piccolo tragitto per le vie del centro, in piazza Cavour, per un momento di riflessione insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. Sono state centinaia le persone che sabato mattina (8 marzo) si sono anche... 🔗riminitoday.it

Justin Bieber si scaglia contro i paparazzi al Coachella: “Vi interessano solo i soldi, non le persone” - Justin Bieber si è scagliato contro alcuni paparazzi a Palm Spring, accusandoli di volere solo soldi e non preoccuparsi delle persone.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Centinaia di persone a Tolmezzo contro la privatizzazione della sanità, Riccardi: Sistema da adeguare; Tolmezzo, la Carnia difende il suo Pronto Soccorso: centinaia in piazza contro l'esternalizzazione; Tolmezzo, la Carnia difende il suo Pronto Soccorso: centinaia in piazza contro l'esternalizzazione; Tolmezzo: Pd Fvg, Riccardi esca da palazzo e cominci ad ascoltare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centinaia di persone a Tolmezzo contro la privatizzazione della sanità, Riccardi: "Sistema da adeguare" - Per l'assessore regionale non è più possibile ragionare su parametri di 50 anni fa. Delli Quadri (Pd): "Il pronto soccorso di Tolmezzo non ha una sofferenza di personale tale da giustificare l’esterna ... 🔗udinetoday.it

Tolmezzo, la Carnia scende in piazza in difesa della sanità pubblica - Partecipato flash mob nel piazzale della Comunità di Montagna in occasione dell'audizione dell'assessore regionale alla salute Riccardi con gli amministratori locali ... 🔗rainews.it