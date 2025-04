Celebrare il 25 Aprile significa dire no alla guerra e al genocidio

Aprile - che per la prima volta hanno deciso di sfilare a Parma in occasione del 25 Aprile. Lo abbiamo fatto perché. 🔗 Parmatoday.it - "Celebrare il 25 Aprile significa dire no alla guerra e al genocidio" "Venerdì abbiamo contestato la presenza di alcune associazioni sioniste - si legge in una nota del gruppo Partigiani della Pace, che ha partecipato allo spezzone unitario del 25- che per la prima volta hanno deciso di sfilare a Parma in occasione del 25. Lo abbiamo fatto perché. 🔗 Parmatoday.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

25 aprile: in Via Santa Lucia la cerimonia per celebrare la Resistenza - «Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per celebrare insieme la Liberazione e ribadire l’attualità dei valori di democrazia, giustizia e libertà che animarono la Resistenza e che ancora oggi devono guidare il nostro impegno quotidiano». Le Segreterie Provinciali di Cgil, Cisl e Uil di... 🔗padovaoggi.it

Bianco Tanagro è alle porte, dal 25 aprile due week-end per celebrare il carciofo bianco del Tanagro - Giunto alla sua tredicesima edizione, torna Bianco Tanagro, l’atteso appuntamento con il festival per celebrare il carciofo bianco. Due lunghi ed intensi fine settimana per festeggiare al meglio un prodotto identitario dalle straordinarie proprietà organolettiche e nutrizionali. Torna nel borgo di Auletta (SA), nella valle del Tanagro, l’atteso appuntamento con il festival dedicato al carciofo […] 🔗2anews.it

Cosa vuol dire che dobbiamo festeggiare il 25 aprile “con sobrietà” secondo il governo Meloni - Hanno sollevato polemica le parole del ministro della Protezione civile Nello Musumeci, che nell'annunciare i cinque giorni di lutto nazionale per la morte ... 🔗fanpage.it

25 aprile sobrio: cosa vuol dire che bisogna festeggiare con sobrietà? - Che vuol dire esattamente che il 25 aprile dovrà essere sobrio e, dunque, festeggiato con sobrietà? Facciamo chiarezza. 🔗donnapop.it

25 Aprile: "Celebrare l'80° - In questi giorni, mentre il Governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco – una durata mai vista prima –, apprendiamo con crescente ... 🔗cremonaoggi.it