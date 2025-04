C’è un’Inter con Thuram e un’altra senza | i numeri non mentono – TS

Thuram perché averlo o non averlo fa tutta la differenza di questo mondo. E i numeri non fanno che avvalorare questa tesi.LA SITUAZIONE – Il recupero di Marcus Thuram sarà fondamentale per l’Inter. Ovviamente già da domani, quando i nerazzurri scenderanno in campo alle 21 al Montjuic per l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il francese, out dalla partita contro il Bologna nel giorno di Pasqua, ieri ha lavorato a parte ma ha comunque lavorato molto bene, tanto da provare strappi e movimenti per testare l’adduttore. Se oggi dovesse confermare i progressi visti ieri, allora Inzaghi lo porterà con sé, per impiegarlo quantomeno a partita in corso. L’Inter ha bisogno necessariamente che il figlio d’arte ritorni arruolabile, perché averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo. 🔗 Inter-news.it - C’è un’Inter con Thuram e un’altra senza: i numeri non mentono – TS L’Inter ha bisogno diperché averlo o non averlo fa tutta la differenza di questo mondo. E inon fanno che avvalorare questa tesi.LA SITUAZIONE – Il recupero di Marcussarà fondamentale per l’Inter. Ovviamente già da domani, quando i nerazzurri scenderanno in campo alle 21 al Montjuic per l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il francese, out dalla partita contro il Bologna nel giorno di Pasqua, ieri ha lavorato a parte ma ha comunque lavorato molto bene, tanto da provare strappi e movimenti per testare l’adduttore. Se oggi dovesse confermare i progressi visti ieri, allora Inzaghi lo porterà con sé, per impiegarlo quantomeno a partita in corso. L’Inter ha bisogno necessariamente che il figlio d’arte ritorni arruolabile, perché averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo. 🔗 Inter-news.it

