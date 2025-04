C’è un morto Devastante incidente stradale coinvolti più mezzi | ambulanze sul posto e traffico paralizzato

incidente ha sconvolto il primo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, lungo la strada statale 14, nota anche come via Triestina, all’altezza di Portegrandi, nel territorio di Quarto D’Altino. Lo schianto, che ha coinvolto tre automobili e una motocicletta, ha avuto conseguenze drammatiche: una vettura è finita in un fossato adiacente alla carreggiata, mentre il bilancio dell’accaduto conta una vittima e tre persone ferite. L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sul posto numerosi mezzi di soccorso.>> “Tuo papà è morto”, e lui si schianta per la terribile notiziaI vigili del fuoco, provenienti dalle sedi di Mestre e Treviso, sono intervenuti con diverse squadre, compresa un’autogru per gestire la complessità della scena. Dopo aver messo in sicurezza i veicoli coinvolti, i pompieri hanno collaborato strettamente con il personale sanitario, intervenuto con due ambulanze e un’automedica. 🔗 Un graveha sconvolto il primo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, lungo la strada statale 14, nota anche come via Triestina, all’altezza di Portegrandi, nel territorio di Quarto D’Altino. Lo schianto, che ha coinvolto tre automobili e una motocicletta, ha avuto conseguenze drammatiche: una vettura è finita in un fossato adiacente alla carreggiata, mentre il bilancio dell’accaduto conta una vittima e tre persone ferite. L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sulnumerosidi soccorso.>> “Tuo papà è”, e lui si schianta per la terribile notiziaI vigili del fuoco, provenienti dalle sedi di Mestre e Treviso, sono intervenuti con diverse squadre, compresa un’autogru per gestire la complessità della scena. Dopo aver messo in sicurezza i veicoli, i pompieri hanno collaborato strettamente con il personale sanitario, intervenuto con duee un’automedica. 🔗 Caffeinamagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Piacenza, incidente lungo la Mottaziana: un morto e tre feriti - Un altro tragico incidente sulle strade della provincia di Piacenza. Nel pomeriggio del 31 marzo, lungo la provinciale 11 nei pressi di Mottaziana, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due Peugeot e un furgone. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato un sorpasso azzardato a causare la collisione. Il bilancio è drammatico: Giovanni Ungaro, 52 anni, residente a Borgonovo, ha perso la vita. 🔗thesocialpost.it

Incidente choc in tangenziale, tir prende in pieno il cantiere con operai a lavoro: un morto, feriti - È successo tutto in pochi secondi, all’alba del 10 aprile, intorno alle 5.30, sulla tangenziale di Bologna, nei pressi dell’uscita 3 San Giovanni. Un operaio di 60 anni, Francesco D’Alò, originario della Puglia, è stato travolto e ucciso da un camion mentre stava segnalando la rimozione di un cantiere stradale. La vittima lavorava per la ditta 3Ssafety di Faenza, specializzata in sicurezza su strada. 🔗caffeinamagazine.it

Incidente sul lavoro: è morto l’operaio precipitato dal tetto del capannone - E’ morto l’operaio vittima una settimana fa di un incidente sul lavoro a Borgo Santa Maria. L’uomo di origini indiane è caduto dal tetto di un capannone; in gravi condizioni era stato soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. La notizia del decesso dell’operaio... 🔗latinatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Incidente mortale a Novate Mezzola: si scontrano 4 auto, muore ragazzo di 23 anni; Incidente tra due auto della polizia, impatto devastante: morto un agente; Incidente devastante, muore un uomo in A1: la sua auto trascinata per cento metri da Tir; Tragedia sulla Statale 89: Pietro aveva 38 anni, già nonno di una bambina di tre mesi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente a Itri, morto ragazzo di 16 anni, nello schianto coinvolti un furgone e due auto: ferito anche un altro giovane - Nell'incidente, avvenuto vicino ... trovati di fronte è stata terribile, devastante. Per il ragazzo di 16 anni non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ferito l'altro motociclista ... 🔗msn.com

Seul, motociclista morto in una caduta devastante: il drammatico video - Seul sconvolta da una tragedia: un motociclista perde la vita a causa di un tragico incidente stradale. 🔗notizie.it

Incidente mortale a Novate Mezzola: si scontrano 4 auto, muore ragazzo di 23 anni - L’incidente sulla Statale dello Spluga all’altezza della frazione Campo vicino alla galleria: soccorsi inutili per il giovanissimo conducente, gli altri tre passeggeri rimasti gravemente feriti portat ... 🔗msn.com