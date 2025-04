C’è un errore nella scritta sulla tomba di Papa Francesco | la sequenza di lettere è disarmonica

scritta "Franciscus" sulla lapide di Bergoglio ha esagerato la distanza tra le lettere R, A, e N. Il nome presenterebbe dunque un errore, perché è disallineato. 🔗 Chi ha inciso la"Franciscus"lapide di Bergoglio ha esagerato la distanza tra leR, A, e N. Il nome presenterebbe dunque un, perché è disallineato. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Errore grafico sulla tomba del Papa: così la scritta Franciscus diventa disarmonica - La regola vuole che ci sia la stessa distanza tra le lettere, nella scritta sulla lapida la distanza è disarmonica 🔗repubblica.it

Papa Francesco, "una sola scritta sulla tomba". Chi paga i funerali - Pubblichiamo di seguito il testamento di Papa Francesco. Le ultime volontà del Pontefice: "Spese dei funerali coperte da un benefattore". Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. 🔗liberoquotidiano.it

Tomba di Papa Francesco, quell’errore che nessuna aveva visto. E adesso? - Non è un mistero che Papa Francesco avesse chiesto una sepoltura semplice, senza sfarzi né monumenti appariscenti. Tuttavia, anche la semplicità richiede precisione: questo errore risulta imperdonabile, non lasciando traccia di uno dei pontificati più rivoluzionari e umani della storia recente. La decisione finale potrebbe arrivare a ridosso della cerimonia. Intanto, in Vaticano, si lavora con discrezione e attenzione per far sì che anche questo dettaglio rispecchi appieno la figura di Jorge Mario Bergoglio, divenuto per tutti semplicemente “Francesco”. 🔗thesocialpost.it