Cavriglia è il primo comune in Valdarno per presenze turistiche nel 2024

Cavriglia è il primo comune in Valdarno per numero di presenze turistiche - Arezzo, 29 aprile 2025 – Numeri in netta crescita quelli relativi alle presenze turistiche nel nostro comune che sono passate da 76.775 nel 2019 alle attuali 134.397, portando Cavriglia al primo posto in Valdarno e al terzo nella provincia di Arezzo. Questo trend positivo non è, ovviamente, frutto del caso, ma di un’attenta politica che da anni sta valorizzando il territorio, implementando gli investimenti della filiera turistica e creando una frammentazione nell’offerta capace di attrarre target diversi. 🔗lanazione.it

