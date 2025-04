Cavriglia è il primo comune in Valdarno per numero di presenze turistiche

presenze turistiche nel nostro comune che sono passate da 76.775 nel 2019 alle attuali 134.397, portando Cavriglia al primo posto in Valdarno e al terzo nella provincia di Arezzo.Questo trend positivo non è, ovviamente, frutto del caso, ma di un’attenta politica che da anni sta valorizzando il territorio, implementando gli investimenti della filiera turistica e creando una frammentazione nell’offerta capace di attrarre target diversi.Negli ultimi anni molti imprenditori, sia locali che nazionali, hanno scelto il comune di Cavriglia quale sede per i loro investimenti, permettendo a strutture chiuse o dismesse di riprendere nuova vita: è il caso del Borgo di Fontebussi, per anni fiore all’occhiello dell’accoglienza a Cavriglia, acquistato dal gruppo Chapter Hotels Italia o del recupero di Poggio al Vento, un tempo sede direzionale di Enel, oggi acquistato da un imprenditore locale affermato nel campo del turismo. 🔗 Lanazione.it - Cavriglia è il primo comune in Valdarno per numero di presenze turistiche Arezzo, 29 aprile 2025 – Numeri in netta crescita quelli relativi allenel nostroche sono passate da 76.775 nel 2019 alle attuali 134.397, portandoalposto ine al terzo nella provincia di Arezzo.Questo trend positivo non è, ovviamente, frutto del caso, ma di un’attenta politica che da anni sta valorizzando il territorio, implementando gli investimenti della filiera turistica e creando una frammentazione nell’offerta capace di attrarre target diversi.Negli ultimi anni molti imprenditori, sia locali che nazionali, hanno scelto ildiquale sede per i loro investimenti, permettendo a strutture chiuse o dismesse di riprendere nuova vita: è il caso del Borgo di Fontebussi, per anni fiore all’occhiello dell’accoglienza a, acquistato dal gruppo Chapter Hotels Italia o del recupero di Poggio al Vento, un tempo sede direzionale di Enel, oggi acquistato da un imprenditore locale affermato nel campo del turismo. 🔗 Lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Primo mercato contadino, vertice in Comune per l'istituzione - Si terrà domani pomeriggio, martedì 18 febbraio, alle ore 18, presso l’aula consiliare del Comune di piazza Bronzetti, un incontro utile a definire l’istituzione del primo mercato contadino di Castel Morrone. Un progetto che costituiva uno dei punti programmatici fondamentali della lista SiAmo... 🔗casertanews.it

"Patto per la lettura" tra Fai e Comune, ieri il primo incontro nella biblioteca "Bellini" - Favorire la promozione, divulgazione e condivisione di iniziative dedicate alla conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico locale. È l'obiettivo principale della collaborazione tra la Biblioteca comunale Vincenzo Bellini e il Fondo per l'Ambiente Italiano (Fai) prevista dall'atto di... 🔗cataniatoday.it

Ancona è il primo Comune in Italia ad integrare l'IA nella gestione dei contratti e degli appalti - Il Comune di Ancona è il primo in Italia a integrare l’intelligenza artificiale nella gestione dei contratti e degli appalti. Lo fa grazie a una realtà che riunisce molte eccellenze italiane del mondo digitale e dell’innovazione e del mondo accademico: AI-PACT, lo European Digital Innovation Hub... 🔗anconatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Cavriglia e il turismo. Oltre 134.000 presenze nel 2024. Primo posto in Valdarno; 81° anniversario dell’eccidio di Santa Lucia: San Giovanni e Cavriglia ricordano; “Cresciamo insieme”: ciclo di incontri dedicato ai poli 0-6 del comune di Cavriglia organizzato da Koinè; Vadi vince a San Giovanni, Cortona al ballottaggio. Casentino: centrosinistra ko. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cavriglia è il primo comune in Valdarno per numero di presenze turistiche - 29 aprile 2025 – Numeri in netta crescita quelli relativi alle presenze turistiche nel nostro comune che sono passate da 76.775 nel 2019 alle attuali 134.397, portando Cavriglia al primo posto in ... 🔗lanazione.it

81° anniversario dell’eccidio di Santa Lucia: San Giovanni e Cavriglia ricordano - Tre mesi prima della Liberazione di San Giovanni il giovane comandante Gian Maria Paolini, medaglia d’argento e della Resistenza, e i partigiani Settimio Berton e Francesco Fiscaletti furono fucilati ... 🔗valdarnopost.it

Turismo, nel 2024 il Valdarno ha registrato +28% delle presenze. Preferiti i borghi e il contatto con la natura - Sarà l’aria della storia e della cultura che si respira, sarà la bellezza dei paesaggi e dei centri storici ma è certo che i turisti scelgono sempre più il Valdarno per le proprie vacanze e il proprio ... 🔗valdarnopost.it