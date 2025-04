CavaRei al Giubileo delle persone con disabilità | un cammino di speranza e inclusione a Roma

CavaRei in questi giorni è a Roma per il Giubileo delle persone con disabilità. Con il tema “Noi Pellegrini di speranza”, il Giubileo rappresenta un momento di incontro, riflessione e preghiera per tutte le persone con disabilità e i loro accompagnatori. Il programma è iniziato lunedì con un. 🔗 Forlitoday.it - CavaRei al Giubileo delle persone con disabilità: un cammino di speranza e inclusione a Roma in questi giorni è aper ilcon. Con il tema “Noi Pellegrini di”, ilrappresenta un momento di incontro, riflessione e preghiera per tutte lecone i loro accompagnatori. Il programma è iniziato lunedì con un. 🔗 Forlitoday.it

Giubileo delle persone con disabilità, le testimonianze di familiari e volontari - Proseguono gli eventi del Giubileo. Oggi è iniziato quello dedicato alle persone con disabilità. Servizio di Rita Salerno The post Giubileo delle persone con disabilità, le testimonianze di familiari e volontari first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Giubileo delle persone con disabilità, martedì la festa con Rossella Brescia e Rudy Zerbi - Non si fermano gli appuntamenti giubilari. Dopo quello degli Adolescenti e a poche ore dalla fine delle celebrazioni per i funerali di papa Francesco, lunedì 28 a martedì 29 aprile si terrà il Giubileo delle persone con disabilità Il Giubileo delle persone con disabilità Secondo il... 🔗romatoday.it

