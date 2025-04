Cavallo di ritorno per la collana da 2mila euro | 25enne in carcere ai domiciliari l' amico

domiciliari per Angelo Rinaldi, di 20 anni, e custodia cautelare in carcere per Michele Senneca, di 25 anni. Questa la decisione del gip Rosaria Dello Stritto, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti dei due che si sono resi responsabili del furto di una collana in oro. 🔗 Casertanews.it - Cavallo di ritorno per la collana da 2mila euro: 25enne in carcere, ai domiciliari l'amico Arrestiper Angelo Rinaldi, di 20 anni, e custodia cautelare inper Michele Senneca, di 25 anni. Questa la decisione del gip Rosaria Dello Stritto, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti dei due che si sono resi responsabili del furto di unain oro. 🔗 Casertanews.it

