Caught Stealing | Austin Butler Zoe Kravitz e Matt Smith nelle foto del film di Aronofsky

Aronofsky è tornato sul set per dirigere il film Caught Stealing con star Austin Butler e le prime foto mostrano i protagonisti. Il magazine Vanity Fair ha condiviso le prime foto del film Caught Stealing, in arrivo nei cinema americani il 27 agosto grazie a Sony. Il nuovo progetto diretto da Darren Aronofsky avrà come star Austin Butler nel ruolo di un ex giocatore di baseball alle prese con il mondo del crimine nella città di New York negli anni '90. Il nuovo progetto di Aronofsky Il film Caught Stealing si basa sul romanzo scritto da Charlie Huston, autore anche dello script. Nel cast, oltre al protagonista Austin Butler, ci sono anche Matt Smith, Zoë Kravitz, Regina King, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, . 🔗 Movieplayer.it - Caught Stealing: Austin Butler, Zoe Kravitz e Matt Smith nelle foto del film di Aronofsky Darrenè tornato sul set per dirigere ilcon stare le primemostrano i protagonisti. Il magazine Vanity Fair ha condiviso le primedel, in arrivo nei cinema americani il 27 agosto grazie a Sony. Il nuovo progetto diretto da Darrenavrà come starnel ruolo di un ex giocatore di baseball alle prese con il mondo del crimine nella città di New York negli anni '90. Il nuovo progetto diIlsi basa sul romanzo scritto da Charlie Huston, autore anche dello script. Nel cast, oltre al protagonista, ci sono anche, Zoë, Regina King, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, . 🔗 Movieplayer.it

Austin Butler vittima dei ladri: "La casa completamente messa a soqquadro" - L'abitazione della star di Elvis e Dune è stata svaligiata e i dettagli sono stati diffusi nelle ultime ore da fonti vicine alle forze dell'ordine. Secondo le ultime informazioni circolate sui media, la casa di Los Angeles di Austin Butler sarebbe stata presa di mira dai ladri ad inizio settimana, come riporta un aggiornamento di TMZ. Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito che il guardiano della sicurezza ha chiamato la polizia dopo essersi accorto che una porta di vetro era stata frantumata. 🔗movieplayer.it

