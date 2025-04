Catia Meli eletta al Consiglio metropolitano | Lavorerò ancora di più per il territorio

ancora di più e meglio per tutte le comunità della nostra area metropolitana. Forza Italia è il. 🔗 Palermotoday.it - Catia Meli eletta al Consiglio metropolitano: "Lavorerò ancora di più per il territorio" "È con grande emozione che condivido il risultato delle elezioni alla Città metropolitana: ricoprirò l'incarico di consigliere con spirito di servizio, con l’orgoglio e l’entusiasmo di poter lavoraredi più e meglio per tutte le comunità della nostra area metropolitana. Forza Italia è il. 🔗 Palermotoday.it

