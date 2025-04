Catania sparatoria per sedare rissa Giovane ucciso dal padre

Catania. Un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania.Servizio di Caterina Dall’Olio Catania, sparatoria per sedare rissa. Giovane ucciso dal padre TG2000. 🔗 Tv2000.it - Catania, sparatoria per sedare rissa. Giovane ucciso dal padre Tragedia a. Un imprenditore sessantenne hail figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di.Servizio di Caterina Dall’OlioperdalTG2000. 🔗 Tv2000.it

