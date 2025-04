Catania sparatoria a una festa | padre uccide il figlio

sparatoria e tragedia familiare durante una festa a San Gregorio di Catania: un imprenditore di 60 anni ha ucciso il figlio di 23 al culmine di una lite scoppiata a un compleanno. L'uomo, poi, è stato arrestato per omicidio. Nel caos del momento, è rimasto ferito da un colpo di pistola alla caviglia anche un amico della vittima, un 30enne di Catania, successivamente portato e medicato in ospedale. Intanto, sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale.Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il 60enne sarebbe intervenuto per sedare una rissa scoppiata poco prima di mezzanotte durante una festa di compleanno. Dunque, avrebbe fatto esplodere alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. A quel punto, però, suo figlio e alcuni suoi amici sarebbero intervenuti per disarmarlo.

Sparatoria a Catania, padre uccide il figlio di 23 anni durante una festa e ferisce l'amico - Un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria l'uomo ha anche ferito al tallone un... 🔗ilmessaggero.it

Sparatoria a Catania, padre uccide il figlio di 23 anni durante una festa e ferisce l'amico: arrestato - Un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria l'uomo ha anche ferito al tallone un... 🔗ilmessaggero.it

Catania, la festa in villa finisce in sparatoria: padre uccide figlio e ferisce un suo amico - Un imprenditore di sessant’anni ha ucciso il figlio 23enne al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria, l’uomo ha anche ferito al tallone un amico del figlio. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania. Secondo quanto scrive La Sicilia, l’omicidio sarebbe avvenuto alle prime luci dell’alba, durante una festa in una villa. La colluttazione e i due colpi di pistola Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’imprenditore si sarebbe presentato alla festa, forse disturbato dal rumore, armato di pistola: una ... 🔗open.online

