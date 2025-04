Notizieaudaci.it - Catania: spara e uccide il figlio 23enne durante una festa in villa, Carlo La Verde era un talento del padel

Natale Laha esploso i primi colpi in aria per sedare una rissaUn compleanno trasformato in una tragedia. A San Gregorio diLa, 23 anni, è stato ucciso da un colpo di pistola esploso dal padre, Natale La, imprenditore e gestore dellain cui si svolgeva l’evento. Il giovane, studente universitario e appassionato di, ha perso la vita nel tentativo di disarmare il padre, intervenuto armato per sedare una lite scoppiata tra alcuni partecipanti.Secondo le ricostruzioni dei carabinieri e della Procura, l’uomo, infastidito dal caos, avrebbe impugnato una pistola regolarmente detenuta – una 357 Magnum – eto alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio. La situazione è però precipitata quandoe un amico hanno cercato di fermarlo: nella colluttazione, due colpi sono partiti. 🔗 Notizieaudaci.it