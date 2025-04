Catania spara al figlio 24enne e lo uccide

spara al figlio di 24 anni durante una festa nella loro villa di San Gregorio a Catania. Il 24enne è morto raggiunto da un colpo di pistola all’addome. Ferito al tallone anche un giovane che partecipava alla festa.Il padre è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato.Il padre ha sparato con un revolver 357 magnum. Fra i due sarebbe scoppiata una lite per il rumore durante la festa. La tragedia è avvenuta in piena notte. Il ragazzo ferito, invece, è ricoverato al Cannizzaro di Catania e non è in pericolo di vita. 🔗 Lapresse.it - Catania, spara al figlio 24enne e lo uccide Padrealdi 24 anni durante una festa nella loro villa di San Gregorio a. Ilè morto raggiunto da un colpo di pistola all’addome. Ferito al tallone anche un giovane che partecipava alla festa.Il padre è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato.Il padre hato con un revolver 357 magnum. Fra i due sarebbe scoppiata una lite per il rumore durante la festa. La tragedia è avvenuta in piena notte. Il ragazzo ferito, invece, è ricoverato al Cannizzaro die non è in pericolo di vita. 🔗 Lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

