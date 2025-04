Catania spara al figlio 24enne durante una festa e lo uccide

spara al figlio di 24 anni durante una festa nella loro villa di San Gregorio a Catania. Il 24enne è morto raggiunto da un colpo di pistola all’addome. Ferito al tallone anche un giovane che partecipava alla festa.Il padre è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato.Il padre ha sparato con un revolver 357 magnum. Fra i due sarebbe scoppiata una lite per il rumore durante la festa. La tragedia è avvenuta in piena notte. Il ragazzo ferito, invece, è ricoverato al Cannizzaro di Catania e non è in pericolo di vita. 🔗 Lapresse.it - Catania, spara al figlio 24enne durante una festa e lo uccide Padrealdi 24 anniunanella loro villa di San Gregorio a. Ilè morto raggiunto da un colpo di pistola all’addome. Ferito al tallone anche un giovane che partecipava alla.Il padre è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato.Il padre hato con un revolver 357 magnum. Fra i due sarebbe scoppiata una lite per il rumorela. La tragedia è avvenuta in piena notte. Il ragazzo ferito, invece, è ricoverato al Cannizzaro die non è in pericolo di vita. 🔗 Lapresse.it

