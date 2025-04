Catania padre uccide il figlio a colpi di pistola durante una festa

Catania, padre uccide il figlio a colpi di pistola durante una festa

Sarebbe intervenuto per fermare gli schiamazzi provenienti dalla location ma è stato arrestato per omicidio colposo. Ferito alla caviglia l'amico della vittima

Catania, la festa in villa finisce in sparatoria: padre uccide figlio e ferisce un suo amico - Un imprenditore di sessant’anni ha ucciso il figlio 23enne al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria, l’uomo ha anche ferito al tallone un amico del figlio. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania. Secondo quanto scrive La Sicilia, l’omicidio sarebbe avvenuto alle prime luci dell’alba, durante una festa in una villa. La colluttazione e i due colpi di pistola Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’imprenditore si sarebbe presentato alla festa, forse disturbato dal rumore, armato di pistola: una ... 🔗open.online

