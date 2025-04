Catania padre uccide il figlio 23enne durante una festa | arrestato per omicidio volontario

Catania un imprenditore 60enne ha ucciso il figlio di 23 anni durante una festa, probabilmente al culmine di una lite. Da quanto si apprende, l’omicidio è avvenuto intorno all’alba in una villa, chiamata Heaven, di proprietà della famiglia: secondo le informazioni riportate da MeridioNews, l’uomo, classe 1963, ha sparato con una rivoltella 357 magnum al figlio, Carlo Natale Lo Verde, colpendo anche un secondo giovane, amico della vittima, classe 1994. Il giovane ferito è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania ma, al momento, è fuori pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato per omicidio volontario. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri che indagano coordinati dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall’aggiunto Fabio Scavone. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Catania, padre uccide il figlio 23enne durante una festa: arrestato per omicidio volontario A San Gregorio diun imprenditore 60enne ha ucciso ildi 23 anniuna, probabilmente al culmine di una lite. Da quanto si apprende, l’è avvenuto intorno all’alba in una villa, chiamata Heaven, di proprietà della famiglia: secondo le informazioni riportate da MeridioNews, l’uomo, classe 1963, ha sparato con una rivoltella 357 magnum al, Carlo Natale Lo Verde, colpendo anche un secondo giovane, amico della vittima, classe 1994. Il giovane ferito è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro dima, al momento, è fuori pericolo di vita. L’uomo è statoper. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri che indagano coordinati dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall’aggiunto Fabio Scavone. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

