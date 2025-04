Catania la festa in villa finisce in tragedia | un 62enne spara per sedare una lite ma uccide il figlio e ferisce un suo amico

figlio 23enne al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania, dove si stava festeggiando un compleanno. Nella sparatoria, l’uomo ha anche ferito al tallone un amico del figlio, 31 anni, che è stato medicato all’ospedale Cannizzaro di Catania e dimesso con una prognosi di quindici giorni. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno arrestato il 62enne con l’accusa di omicidio volontario.L’intervento per sedare la lite e poi la sparatoriaSecondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe intervenuto nella serata di ieri, lunedì 28 aprile, poco prima della mezzanotte per sedare una rissa nella villa di San Gregorio di Catania, saltuariamente adibita a eventi privati e gestita proprio dal 62enne. 🔗 Un imprenditore di 62 anni ha ucciso il23enne al culmine di unascoppiata durante unaa San Gregorio di, dove si stava festeggiando un compleanno. Nellatoria, l’uomo ha anche ferito al tallone undel, 31 anni, che è stato medicato all’ospedale Cannizzaro die dimesso con una prognosi di quindici giorni. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di, che hanno arrestato ilcon l’accusa di omicidio volontario.L’intervento perlae poi latoriaSecondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe intervenuto nella serata di ieri, lunedì 28 aprile, poco prima della mezzanotte peruna rissa nelladi San Gregorio di, saltuariamente adibita a eventi privati e gestita proprio dal. 🔗 Open.online

Catania, la festa in villa finisce in sparatoria: padre uccide figlio e ferisce un suo amico - Un imprenditore di sessant'anni ha ucciso il figlio 23enne al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria, l'uomo ha anche ferito al tallone un amico del figlio. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania. Secondo quanto scrive La Sicilia, l'omicidio sarebbe avvenuto alle prime luci dell'alba, durante una festa in una villa. La colluttazione e i due colpi di pistola Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'imprenditore si sarebbe presentato alla festa, forse disturbato dal rumore, armato di pistola

