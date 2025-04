Catania cavallo maltrattato in una stalla abusiva | sequestro degli animali e denuncia per furto di energia

Stalla abusiva nel cuore di Catania: animali sequestrati e denuncia per un 36enne - Un’operazione congiunta dei carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante e del Nas di Catania, con il supporto dei medici veterinari dell’Asp, ha portato alla scoperta di una stalla abusiva nel cuore del centro storico cittadino. L’intervento, frutto di un’approfondita attività... 🔗cataniatoday.it

Catania, cavallo lasciato senza cibo e acqua in una stalla abusiva: denunciato un 50enne - Un fatiscente box abusivo adibito a stalla senza acqua e luce: dentro è stato trovato un cavallo in evidenti condizioni di maltrattamento. 🔗meridionews.it

Irregolarità in una stalla di Catania, “piovono” sanzioni oltre i 6mila euro - La verifica, da parte dei carabinieri, delle condizioni igienico-sanitarie di una stalla situata nel quartiere Zia Lisa di Catania. 🔗newsicilia.it