Catania 62enne Natale La Verde spara per fermare lite durante una festa morto il figlio 23enne Carlo dissanguato dopo colpo all' addome ferito un amico

Catania; i soccorsi sarebbero stati aggrediti una volta sul posto Un tragico episodio si è consumato nella notte a San Gregorio di Catania, dove un imprenditore di 62 anni, Natale La Verde, ha sparato e ucciso il figlio Carlo, 23 anni, durante una 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Catania, 62enne Natale La Verde spara per fermare lite durante una festa, morto il figlio 23enne Carlo dissanguato dopo colpo all'addome, ferito un amico La tragedia si è consumata a San Gregorio di; i soccorsi sarebbero stati aggrediti una volta sul posto Un tragico episodio si è consumato nella notte a San Gregorio di, dove un imprenditore di 62 anni,La, hato e ucciso il, 23 anni,una 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Omicidio San Gregorio di Catania, Carlo Natale Lo Verde ucciso dal padre alla festa nella villa di famiglia - Carlo Natale Lo Verde, vittima di omicidio a San Gregorio di Catania, sarebbe stato ucciso dal padre al culmine di una lite durante una festa in villa 🔗notizie.virgilio.it

Carlo La Verde, chi era il 23enne ucciso dal padre Natale per errore: gli studi alla facoltà di Economia e la passione per il padel - Uno studente universitario iscritto alla facoltà di Economia e impresa dell'università di Catania con la passione per il padel, sport che praticava. È il ritratto... 🔗leggo.it

San Gregorio di Catania. Colpi di pistola durante una festa, muore Carlo La Verde un giovane di 23 anni - Una serata di festa si è tragicamente trasformata in un dramma alla vigilia della mezzanotte, in una villa di San Gregorio di Catania, talvolta utilizzata per eventi privati. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri e della Procura etnea, sarebbe stato proprio il gestore dell’immobile, un imprenditore di 62 anni, a intervenire per sedare una rissa scoppiata nel corso di una festa di compleanno, esplodendo alcuni colpi di pistola in aria a scopo presumibilmente intimidatorio. 🔗laprimapagina.it

Chi è Carlo La Verde, ucciso dal papà con un colpo di pistola durante una festa a San Gregorio di Catania - Si chiamava Carlo La Verde, il 23enne ucciso dal padre Natale, 62 anni, intervenuto armato per sedare una rissa durante una festa in una villa a San Gregorio ... 🔗fanpage.it

Omicidio San Gregorio di Catania: il 62enne che ha ucciso il figlio ha sparato per «sedare una rissa» - Sarebbe intervenuto per sedare una rissa scoppiata ieri sera poco prima di mezzanotte, nella villa Heaven a San Gregorio di Catania. 🔗meridionews.it

Tragedia a San Gregorio: gli spari, la morte di Carlo, le indagini VIDEO - SAN GREGORIO (CATANIA) – È stato interrogato per tutta la notte. Il 62enne Natale La Verde ha fornito la sua versione dei tragici fatti che hanno portato all’uccisione a colpi di pistola del figlio di ... 🔗livesicilia.it