Castrocaro domenica di festa da record

domenica ricca di eventi ha portato indietro le lancette dell’orologio a Castrocaro Terme e Terra del Sole, cittadine tornate per qualche ora agli anni in cui per la passeggiata fuori porta i residenti nei territori limitrofi preferivano il comune biancorosso alle mete più mondane e festaiole della riviera. L’organizzazione contemporanea di eventi di richiamo ha fatto respirare nuovamente quell’atmosfera serena e conviviale: a Castrocaro si è infatti celebrata la festa della Madonna dei Fiori e il viale Marconi si è colorato delle bancarelle del mercato da Forte dei Marmi, mentre per l’intero fine settimana Terra del Sole si è trasformata in Eliopoli, teatro di una delle più grandi manifestazioni rievocative a livello continentale con gruppi storici provenienti da Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro, domenica di festa da record Leggi su Ilrestodelcarlino.it Unaricca di eventi ha portato indietro le lancette dell’orologio aTerme e Terra del Sole, cittadine tornate per qualche ora agli anni in cui per la passeggiata fuori porta i residenti nei territori limitrofi preferivano il comune biancorosso alle mete più mondane eiole della riviera. L’organizzazione contemporanea di eventi di richiamo ha fatto respirare nuovamente quell’atmosfera serena e conviviale: asi è infatti celebrata ladella Madonna dei Fiori e il viale Marconi si è colorato delle bancarelle del mercato da Forte dei Marmi, mentre per l’intero fine settimana Terra del Sole si è trasformata in Eliopoli, teatro di una delle più grandi manizioni rievocative a livello continentale con gruppi storici provenienti da Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I 200 anni del Passo dello Stelvio, grande festa collettiva per la strada dei record - Bormio (Sondrio) – Una grande festa e tante iniziative per celebrare i primi 200 anni di vita della strada del Passo dello Stelvio. Icona delle Alpi, cerniera di connessione, capolavoro ingegneristico, la strada dello Stelvio, inaugurata il 6 luglio 1825, quest’anno festeggia appunto i due secoli di vita. È la strada dei record: la più alta carrozzabile europea a collegare tre regioni, che s’inerpica fino ai 2. 🔗ilgiorno.it

Scuola volano "Alexander Langer", domenica 2 marzo la festa di Carnevale - Domenica 2 marzo, dalle 16 alle 19, appuntamento alla scuola Volano "Alexander Langer" di via Fratelli Gigli con la festa di Carnevale. In programma giochi, musica, merenda, animazione e gran finale con la pentolaccia. Lunedì 24 e mercoledì 26 febbraio dalle 16 alle 18 si terrà invece il... 🔗livornotoday.it

Grande festa a Rosarno per il Carnevale: è record di presenze - Una Rosarno gremita di persone ha festeggiato, ieri, domenica 2 marzo, il Carnevale prendendo parte alla sfilata dei carri in maschera e alle altre iniziative previste. Con ogni probabilità un nuovo record per la manifestazione in termini di presenze, con migliaia di persone provenienti da... 🔗reggiotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Castrocaro, domenica di festa da record; Anche le telecamere della Rai a Castrocaro per una domenica tra devozione, storia e intrattenimento; Rievocazioni storiche, visite guidate e tanta tradizione: a Castrocaro Terme e Terra del Sole un fine settimana di festa; Festa e fiera della Madonna dei Fiori 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti