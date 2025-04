Castiglion Fiorentino si apre la possibilità ai non residenti di usufruire dei nidi comunali

Fiorentino ha già stabilito le modalità di accesso ai servizi educativi destinati alla prima infanzia (3-36 mesi) che per altro presentano delle interessanti novità.A partire "l'ammissione di bambini residenti in altri Comuni" – spiega l'assessore ai Servizi Sociali e Istruzione, Stefania Franceschini, che aggiunge "anche se è subordinata alla disponibilità dei posti". Infatti, una volta esaurite le richieste delle bambine e dei bambini residenti nel Comune di Castiglion Fiorentino si passerà ai non residenti.Intanto, come successo negli anni passati, anche per l'a.e. 20252026 il Comune ha presentato la propria candidatura per poter accedere ai finanziamenti dell'Avviso Regionale nidi Gratis; l'avviso alla famiglie verrà aperto dalla Regione Toscana indicativamente nel mese di giugno 2025).

Confcommercio porta a Castiglion Fiorentino il tour informativo sul nuovo testo unico del turismo - Arezzo, 10 marzo 2025 – Le imprese turistiche di Castiglion Fiorentino avranno l’opportunità di approfondire le modifiche introdotte dal Testo Unico del Turismo della Toscana, grazie al tour informativo promosso da Confcommercio Firenze Arezzo. L’incontro, pensato per supportare gli operatori nell’adeguamento alle nuove regole, si terrà giovedì 13 marzo alle ore 15 nella Sala del Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino. 🔗lanazione.it

Il 25 aprile a Castiglion Fiorentino: gli eventi - Saranno celebrazioni all'insegna della sobrietà quelle dell’80° Anniversario della Festa della Liberazione, giornata in cui si ricorda la Liberazione d’Italia dal nazifascismo. A partire dalla mattina di venerdì 25 aprile, a cura dell’amministrazione comunale saranno disposti mazzi di fiori... 🔗arezzonotizie.it

Domani pomeriggio, ore 16.00, si riunisce il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino - Arezzo, 27 febbraio 2025 – Domani pomeriggio, ore 16.00, si riunisce il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino L’assise dovrà discutere ben 19 punti posti all’OdG. Quella in programma domani pomeriggio alle ore 16.00 per il consiglio comunale sarà una seduta fiume. Ben 19 i punti all’Ordine del Giorno tra i quali spiccano per importanza quello dell’approvazione delle linee guida e la nomina dei membri della giuria del Premio Letterario “Santucce Storm Festival” edizione 2025, dell’adesione all’iniziativa: “Cari genitori giornata regionale la Partita Applaudita”, del conferimento ... 🔗lanazione.it

