Castiglion Fiorentino accesso ai nidi comunali anche per i non residenti

Castiglion Fiorentino ha stabilito le modalità di accesso ai servizi educativi destinati alla prima infanzia (3-36 mesi) che presentano delle novità a partire dall'ammissione di bambini residenti in altri.

Castiglion Fiorentino, si apre la possibilità ai non residenti di usufruire dei nidi comunali - Arezzo, 29 aprile 2025 – In vista della chiusura dell’anno scolastico il Comune di Castiglio Fiorentino ha già stabilito le modalità di accesso ai servizi educativi destinati alla prima infanzia (3-36 mesi) che per altro presentano delle interessanti novità. A partire “l’ammissione di bambini residenti in altri Comuni” – spiega l’assessore ai Servizi Sociali e Istruzione, Stefania Franceschini, che aggiunge “anche se è subordinata alla disponibilità dei posti”. 🔗lanazione.it

