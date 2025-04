Castelli Calepio la comunità indiana ricorda il maestro Ravidass

Castelli Calepio. L’Associazione culturale e religiosa indiana Shri Guru Ravidass Darbaar di Bergamo invita la comunità ai festeggiamenti in onore del 648° anniversario della nascita del maestro Ravidass, che si terranno il 3 e 4 maggio 2025 a Cividino, frazione di Castelli Calepio.La comunità indiana fedele alla religione Ravidassia è presente in Italia da decenni, ma è nel 2004 che nasce, proprio nell’hinterland bergamasco, la prima sede italiana dell’Associazione Shri Guru Ravidass Darbaar.Il Presidente dell’Associazione Ram Asra, da oltre trent’anni residente in Italia, commenta: “Siamo entusiasti di poter ospitare anche quest’anno, come avviene dal 2017, l’Anniversario della nascita del nostro Guru, l’Agmanpurab. Sono attese almeno 2.500 persone da tutto il mondo. È un importante simbolo di inclusione. 🔗 Bergamonews.it - Castelli Calepio, la comunità indiana ricorda il maestro Ravidass . L’Associazione culturale e religiosaShri GuruDarbaar di Bergamo invita laai festeggiamenti in onore del 648° anniversario della nascita del, che si terranno il 3 e 4 maggio 2025 a Cividino, frazione di.Lafedele alla religioneia è presente in Italia da decenni, ma è nel 2004 che nasce, proprio nell’hinterland bergamasco, la prima sede italiana dell’Associazione Shri GuruDarbaar.Il Presidente dell’Associazione Ram Asra, da oltre trent’anni residente in Italia, commenta: “Siamo entusiasti di poter ospitare anche quest’anno, come avviene dal 2017, l’Anniversario della nascita del nostro Guru, l’Agmanpurab. Sono attese almeno 2.500 persone da tutto il mondo. È un importante simbolo di inclusione. 🔗 Bergamonews.it

