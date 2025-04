Castellammare di Stabia giovane si tuffa nel porto | salvato in extremis dalla Guardia Costiera

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, al porto di Castellammare di Stabia, dove un giovane di circa 30 anni si è tuffato in mare dalla banchina nei pressi dell'imboccatura del porto. L'episodio è avvenuto intorno alle 15.00.

Un giovane si tuffa nelle acque del porto di Castellammare di Stabia: salvato dalla Guardia costiera - Un giovane di circa 30 anni è stato salvato dalla Guardia costiera dopo essersi tuffato nelle acque del porto di Castellammare di Stabia (Napoli). Per cause in corso di accertamento, il giovane si è tuffato in mare dalla banchina in prossimità dell’imboccatura del porto. Subito dopo la caduta, alcuni operatori portuali, che avevano assistito alla scena, hanno allertato la Guardia costiera che è intervenuta con un mezzo navale e con personale via terra. 🔗ilfattoquotidiano.it

Castellammare di Stabia: controlli notturni nel week-end. Coltello, droga e guida in stato di ebbrezza: Ecco il bilancio - Nei controlli interessata la zona di Castellammare di Castellammare di Stabia, Gragnano e Santa Maria la Carità Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato organizzato questa notte dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Le aree interessate sono quelle della cittadina stabiese, di Gragnano e Santa Maria la Carità. Nel corso dell’attività, un 36enne in stato di forte agitazione è stato arrestato dopo aver aggredito i titolari di un bar di Santa Maria La Carità e aver opposto resistenza ai militari intervenuti. 🔗puntomagazine.it

Napoli, 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia: due fermi per tentato omicidio - (Adnkronos) – Un 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia (Napoli), due 21enni fermati dai carabinieri per tentato omicidio. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno sottoposto a fermo due 21enni di Gragnano. I due giovani sono gravemente indiziati del tentato omicidio di un 19enne. Durante una lite avvenuta in via Fratte a […] L'articolo Napoli, 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia: due fermi per tentato omicidio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Joven Rescatado en Castellammare di Stabia - Un joven de aproximadamente 30 años fue rescatado por la guardia costera después de lanzarse al agua en el puerto de Castellammare di Stabia. Por causas en curso de verificación, el joven se lanzó al ... 🔗ilmattino.it