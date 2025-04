Castel Romano l’Outlet festeggia il primo anno di Oasi affiliata WWF

Oasi verde di Castel Romano. Sono ventimila metri quadrati che erano andati in fiamme nel 2023 che, grazie al progetto messo in campo daMcArturGlen , fanno da ulteriore cornice all’Outlet della via Pontina. I dinosauri a grandezza. 🔗 Romatoday.it - Castel Romano, l’Outlet festeggia il primo anno di Oasi affiliata WWF Ci sono due ettari di verde in più a disposizione dell’verde di. Sono ventimila metri quadrati che erano andati in fiamme nel 2023 che, grazie al progetto messo in campo daMcArturGlen , fda ulteriore cornice aldella via Pontina. I dinosauri a grandezza. 🔗 Romatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Violenza di genere: i Carabinieri fanno informazione all'outlet di Castel Guelfo - In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, Castel Guelfo The Style Outlets accoglierà i Carabinieri del Comando Compagnia di Imola per un evento volto a fare riflettere gli ospiti sulla violenza e, in particolare, sulla violenza di genere. Dalle 10:00 alle 20:00, i Carabinieri saranno presenti... 🔗bolognatoday.it

Auto si ribalta sulla Pontina, strada chiusa: caos e traffico deviato a Castel Romano - A causa di un veicolo che si è ribaltato verso le 9 di questa mattina al chilometro 22,700 della Pontina, la carreggiata è stata chiusa. Si segnalano traffico e lunghe code.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Oasi affiliata WWF di Castel Romano, oggi il primo anniversario - Roma, 29 apr. (askanews) - Celebra oggi il suo primo anniversario l'Oasi affiliata WWF di Castel Romano che festeggia nell'occasione anche le centotrentamila visite registrate all'interno del parco che, nel pieno rispetto della natura, viene apprezzato per i percorsi di trekking ed il bosco mediterraneo abitato dalla piccola fauna delle zone umide e ricco di profumi provenienti dalle piante mellifere. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Castel Romano, l’Outlet festeggia il primo anno di Oasi affiliata WWF; Castel Romano, festeggia il primo anno di vita l’oasi Wwf; L'Oasi di Castel Romano festeggia un anno; Castel Romano, l’outlet festeggia 15 anni con un nuovo manager e punta a diventare meta turistica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Oasi affiliata WWF di Castel Romano, oggi il primo anniversario - Roma, 29 apr. (askanews) - Celebra oggi il suo primo anniversario l'Oasi affiliata WWF di Castel Romano che festeggia nell'occasione anche le centotrentamila visite registrate all'interno del parco ch ... 🔗msn.com

Castel Romano, festeggia il primo anno di vita l’oasi Wwf - Un bilancio positivo di centotrentamila visitatori, che nel pieno rispetto della natura apprezzano ogni giorno percorsi di trekking e passeggiate nel bosco ... 🔗roma.repubblica.it

L'Oasi di Castel Romano festeggia un anno - L’Oasi affiliata Wwf di Castel Romano festeggia un anno e oltre centomila visitatori, che nel pieno rispetto della natura apprezzano ogni ... 🔗iltempo.it