Cassano senza senso | Inzaghi non ha un piano B! Stagione buttata nel cesso

Cassano, ex giocatore di Inter e Milan, in diretta su Viva El Futbol, ha parlato della situazione in casa Inter e della gestione di Inzaghi che rischia di perdere lo scudetto dopo la sconfitta contro la Roma. Questo il suo commento piccante.ATTACCO – Antonio Cassano ha parlato per l'ennesima volta contro l'attuale gestione dell'Inter. Questo il duro sfogo in diretta su Viva El Futbol: «Quando tutti inneggiavano a Inzaghi come il nuovo Guardiola, io dicevo sempre che non era un allenatore top. Doveva vincere tre scudetti su tre, e invece non ha nessun piano B o C. Non ha migliorato nessun giocatore. L'Inter sta andando bene perché i giocatori sono forti e vanno da soli: non c'è niente di organizzato. Non doveva avere problemi in campionato, e invece stiamo vedendo qualcosa di inaspettato.

