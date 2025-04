Cassano ottimista sulla Juve di Tudor | Vedo un’identità L’allenatore parla chiaro e vuole questa cosa Sulla partita contro il Monza…

Cassano ottimista Sulla Juve di Tudor: tutte le dichiarazioni in vista della volata per il quarto posto L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol per analizzare il momento della Juve dopo la vittoria contro il Monza.PAROLE – «contro il Monza c’era l’impressione che la Juve avesse sempre in mano la partita. Nel primo tempo ha fatto una buona partita, poi si è abbassata. Almeno ora Vedo un’identità. Con i pareggi di Lazio e Bologna, è quarta da sola. Vedo un’identità, Tudor parla chiaro e vuole vedere chiaramente alcuni aspetti del gioco. Ha messo dentro Kolo Mouani di nuovo». .com 🔗 Juventusnews24.com - Cassano ottimista sulla Juve di Tudor: «Vedo un’identità. L’allenatore parla chiaro e vuole questa cosa. Sulla partita contro il Monza…» di: tutte le dichiarazioni in vista della volata per il quarto posto L’ex calciatore Antoniohato a Viva El Futbol per analizzare il momento delladopo la vittoriail Monza.PAROLE – «il Monza c’era l’impressione che laavesse sempre in mano la. Nel primo tempo ha fatto una buona, poi si è abbassata. Almeno ora. Con i pareggi di Lazio e Bologna, è quarta da sola.vedere chiaramente alcuni aspetti del gioco. Ha messo dentro Kolo Mouani di nuovo». .com 🔗 Juventusnews24.com

