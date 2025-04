Cassano demolisce Simone Inzaghi | Tre scudetti buttati nel cesso stagione di m***a anche con la Champions

Europa.today.it - Cassano demolisce Simone Inzaghi: "Tre scudetti buttati nel cesso, stagione di m***a anche con la Champions" Un momento non certo particolarmente felice, quello che sta vivendo l'Inter. I nerazzurri, nell'ultima settimana, hanno incassato tre ko consecutivi: quelli in campionato con Bologna e Napoli inframezzati da quello in Coppa Italia con il Milan. Tre scivoloni che rischiano di compromettere quanto. 🔗 Europa.today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cassano: “Simone Inzaghi è un bravo ragazzo. Quello che mi sta sul c… per mille motivi è Pippo” - Antonio Cassano parlando di Simone Inzaghi e la sua Inter, tira in ballo anche Pippo, oggi allenatore del Pisa: "A me chi mi sta sul ca..o non è lui ma il fratello, per mille motivi".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Panchina d’oro 2024: vince Simone Inzaghi davanti a Gasperini e Italiano - Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha vinto la Panchina d’oro 2024, giunta alla 33esima edizione, ottenendo 26 voti contro i 14 di Giampiero Gasperini e i 4 di Vincenzo Italiano. Panchina d’argento per la Serie B a Fabio Pecchia per la promozione in A nella scorsa stagione con il Parma, mentre per la Serie C è stato premiato Guido Pagliuca per la promozione con la Juve Stabia. SIMONE INZAGHI VINCE LA PANCHINA D’ORO 2024: LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO DELL’INTER L’allenatore dei nerazzurri ha parlato dopo aver conquistato il celebre riconoscimento per la scorsa stagione, culminata ... 🔗sport.periodicodaily.com

Alessia Marcuzzi, tutti gli ex famosi e chi sono i padri dei suoi figli, da Simone Inzaghi a Facchinetti - Il primo fidanzato noto di Alessia Marcuzzi è stato l’ex Simone Inzaghi: una relazione durata durata 8 anni dalla quale è nato il primo figlio, Tommaso. Dopo la nascita del loro bambino la storia finì come raccontato dal suo agente: “È stata una grande storia d’amore che si è conclusa in maniera amichevole. Ci saranno ancora momenti di incontro in cui dovranno parlare delle faccende pratiche che riguardano Tommaso, il loro bambino nato un anno fa. 🔗metropolitanmagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cassano demolisce Simone Inzaghi: Tre scudetti buttati nel cesso, stagione di m***a anche con la Champions; Cassano demolisce l’Inter e Inzaghi: “Fa quello che faceva Conte, non migliora i giocatori”; Cassano demolisce Simone Inzaghi: Una pippa, in Champions prende le rumbe; Cassano demolisce l'Inter: «Per 35' ha giocato solo la Lazio. Barella non mi fa impazzire». 🔗Cosa riportano altre fonti

Cassano demolisce Simone Inzaghi: "Tre scudetti buttati nel cesso, stagione di m***a anche con la Champions" - Un momento non certo particolarmente felice, quello che sta vivendo l'Inter. I nerazzurri, nell'ultima settimana, hanno incassato tre ko consecutivi: quelli in campionato con Bologna e Napoli inframez ... 🔗today.it

Cassano distrugge Inzaghi in diretta, bufera Inter: “Mi ricorda Mazzarri” - L'ex giocatore di Inter e Milan Antonio Cassano attacca duramente Simone Inzaghi. Le sue parole fanno molto discutere. 🔗spaziointer.it

Inter, Cassano: "Stagione di me**a! Inzaghi come Mazzarri, non è un allenatore top" - Finale di stagione complicatissimo per l'Inter. Nessuno avrebbe potuto pronosticare un calo simile: sono tre le sconfitte consecutive, due in campionato contro Bologna e Roma, ma anche ... 🔗lalaziosiamonoi.it