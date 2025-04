Cassano boccia l’Inter ed Inzaghi | Anche con la Champions è una stagione di m***a! Inzaghi? Da mandare a casa se…

Cassano boccia l’Inter ed Inzaghi: «Anche con la Champions è una stagione di m***a! Inzaghi? Da mandare a casa se.» Duro attacco da parte del fantasista barese, ex Inter, Antonio Cassano, che nel corso di Viva El Fubol ha commentato la stagione dei nerazzurri bocciando stagione e allenatore. LE PAROLE- «La Champions lascia il tempo . 🔗 Calcionews24.com - Cassano boccia l’Inter ed Inzaghi: «Anche con la Champions è una stagione di m***a! Inzaghi? Da mandare a casa se…» ed: «con laè unadi? Dase.» Duro attacco da parte del fantasista barese, ex Inter, Antonio, che nel corso di Viva El Fubol ha commentato ladei nerazzurrindoe allenatore. LE PAROLE- «Lalascia il tempo . 🔗 Calcionews24.com

Napoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…» - di RedazioneNapoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…» Le parole dell’ex arbitro Sulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro Calvarese, ha commentato l’arbitraggio di Daniele Doveri in Napoli Inter. Ecco le sue parole: LE PAROLE- «Daniele Doveri arbitra alla sua maniera, fischiando poco e ammonendo ancor meno, ma stavolta esagera commettendo troppi errori, anche nelle due aree di rigore. 🔗internews24.com

Cassano senza freni: «Feyenoord? Imbarazzante, l’Inter poteva fare anche sette gol. Thuram? Si vede che non sta ancora bene» - di RedazioneCassano, l’ex giocatore dell’Inter ha commentato senza peli sulla lingua la partita di ieri dei nerazzurri contro il Feyenoord: le sue parole Antonio Cassano, ex giocatore di Inter e Milan tra le tante, ha espresso le sue opinioni incisive riguardo alla partita di ieri tra i nerazzurri e il Feyenoord, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Durante un episodio del suo podcast “Viva el Futbol“, Cassano ha analizzato in dettaglio la prestazione dell’Inter, evidenziando la superiorità della squadra di Inzaghi nella sfida contro i rivali olandesi. 🔗internews24.com

Juve Inter, Inzaghi ed i giocatori nerazzurri hanno il triplo dei trofei dei bianconeri. Confronto impietoso: il dato ed i precedenti allo Stadium - di Redazione JuventusNews24Juve Inter, Inzaghi ed i giocatori nerazzurri hanno il triplo dei trofei dei bianconeri. Il confronto è impietoso: il dato e gli ultimi precedenti dello Stadium Focus de La Gazzetta dello Sport sul derby d’Italia. Sono ben 161 i trofei dei tesserati dell’Inter, mentre i giocatori bianconeri totalizzano solo 54 titoli. Una conferma della rosa più esperta e di livello internazionale dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Inter, Cassano: ho saputo come allena Inzaghi, stagione di m..anche con la Champions - FantAntonio Cassano scatenato contro il tecnico nerazzurro a Viva el Futbol: il paragone con Mazzarri, il piano-B che manca, gli alibi di Simone Inzaghi e l'elogio di Conte ... 🔗sport.virgilio.it

Cassano: "Sono interista ma spero vinca il Napoli. La differenza tra Conte e Spalletti" - Nella puntata di Viva el Futbol l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della lotta scudetto tra Napoli e Inter. 🔗msn.com

Inter, Materazzi: scintille con Cassano su Barella, Bastoni e la squadra del Triplete - L’euro-impresa dell’Inter col Bayern Monaco non fa cambiare idea a Cassano. E volano scintille a Viva El Futbol con l’ex compagno di squadra Materazzi. Il botta e risposta va in scena quando ... 🔗sport.virgilio.it