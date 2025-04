Cassano attacca | Anche con la Champions per l’Inter è una stagione di m***a! Inzaghi? Se non vince lo Scudetto è da mandare a casa…

Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato cosi del momento Inter.LE PAROLE- «La Champions lascia il tempo che trova. Anche se la vinci, rimane una stagione di merda perché questo campionato va vinto. La Champions l'ha vinta Di Matteo che non ha più allenato, l'ha vinta Mourinho, ne ha vinte due Ancelotti giocando male. Quello che sta accadendo è lo specchio di ciò che ho sempre pensato: Inzaghi non è un allenatore top. E non posso paragonare Inzaghi a Conte. Conte dà un'identità alla squadra, McTominay ora è il centravanti e fa la differenza. Gli Inzaghi hanno una stampa buona a favore, l'ho sempre pensato, tutti e due.

