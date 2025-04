Caso Pierina Paganelli nuova udienza al Riesame per Louis Dassilva il 15 maggio

nuova udienza davanti al tribunale del Riesame di Bologna per Louis Dassilva, il 34enne accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli e attualmente in carcere dopo il respingimento della scarcerazione dal gip del Tribunale di Rimini.

Pierina Paganelli, nuova svolta nel caso: non sarebbe Louis Dassilva l’uomo inquadrato dalla Cam3 - Non sarebbe Louis Dassilva l'uomo inquadrato dalla Cam3 della farmacia situata in via del Ciclamino, nei pressi del condominio dove il 3 ottobre 2023 è stata assassinata Pierina Paganelli. Sarebbe questo l'esito preliminare dell'incidente probatorio sulle immagini della telecamera.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Anticipazioni Chi l’ha visto? del 5 marzo: svolta nel caso di Pierina Paganelli - Nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?: serata ricca di nuove rivelazioni quella del 5 marzo su Rai3. Federica Sciarelli tornerà a parlare di alcuni casi di cronaca che stanno tenendo banco sui media nazionali, a cominciare dall’omicidio di Pierina Paganelli, passando per la morte di Liliana Resinovich e la scomparsa di Mara Favro. Come sempre, non mancherà spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 🔗dilei.it

Pierina Paganelli, l’interrogatorio di Manuela Bianchi potrebbe riaprire il caso dell’incidente del figlio - La nuora di Pierina, ascoltata anche in merito all’investimento quasi mortale del marito avvenuto pochi mesi prima del delitto della pensionata, avrebbe riferito di aver avuto dei sospetti su Louis Dassilva, all'epoca suo amante. "Finalmente il cerchio si sta stringendo” ha dichiarato Giuliano Saponi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Pierina Paganelli, nuova udienza al Riesame per Louis Dassilva il 15 maggio - Il 15 marzo ci sarà una nuova udienza davanti al tribunale del Riesame di Bologna per Louis Dassilva, il 34enne accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli ... 🔗fanpage.it

Omicidio Paganelli, Dago: “La giornalista di Quarto Grado era al matrimonio del fratello di Manuela Bianchi?” - La copertura del caso Paganelli a Quarto Grado è enorme, con servizi, interviste, commenti e analisi in prima serata. Gianluigi Nuzzi dedica lo spazio a questo omicidio in ogni puntata della nuova sta ... 🔗mowmag.com

Pierina Paganelli, il “gesto” estremo di Dassilva: cosa succede in carcere - Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, inizia uno sciopero della fame. Proseguono le indagini degli inquirenti. 🔗newsmondo.it