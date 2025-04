Caso Omnic in Consiglio Pecoraro M5S | Il sindaco mi ha definito Giacobina

Consiglio comunale, ho chiesto al sindaco di prendere una posizione chiara e univoca sulla vicenda che vede coinvolte la Onmic, l’Università degli Studi di Salerno e la consigliera Tea Luigia Siano. Il sindaco non ha ovviamente apprezzato il mio intervento e, piuttosto che. 🔗 Salernotoday.it - Caso Omnic in Consiglio, Pecoraro (M5S): "Il sindaco mi ha definito Giacobina" Stamattina, incomunale, ho chiesto aldi prendere una posizione chiara e univoca sulla vicenda che vede coinvolte la Onmic, l’Università degli Studi di Salerno e la consigliera Tea Luigia Siano. Ilnon ha ovviamente apprezzato il mio intervento e, piuttosto che. 🔗 Salernotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caso Omnic in Consiglio, Pecoraro (M5S): "Il sindaco mi ha definito Giacobina" - Stamattina, in consiglio comunale, ho chiesto al sindaco di prendere una posizione chiara e univoca sulla vicenda che vede coinvolte la Onmic, l’Università degli Studi di Salerno e la consigliera Tea Luigia Siano. Il Sindaco non ha ovviamente apprezzato il mio intervento e, piuttosto che... 🔗salernotoday.it

Caso Omnic in Consiglio, Pecoraro (M5S): "Il sindaco mi ha definito Giacobina" - Stamattina, in consiglio comunale, ho chiesto al sindaco di prendere una posizione chiara e univoca sulla vicenda che vede coinvolte la Onmic, l’Università degli Studi di Salerno e la consigliera Tea Luigia Siano. Il Sindaco non ha ovviamente apprezzato il mio intervento e, piuttosto che... 🔗salernotoday.it

Rapine, furti e aggressioni nella strada al buio da mesi: il caso finisce in consiglio - Via De Martino, strada a due passi dalla stazione ferroviaria di Caserta, è al buio da mesi diventando teatro di "furti, rapine e aggressioni". A sollevare il caso è il consigliere comunale della Lega Maurizio Del Rosso che chiede lumi sui ritardi negli interventi di manutenzione degli impianti... 🔗casertanews.it

Ne parlano su altre fonti

Caso Omnic in Consiglio, Pecoraro (M5S): Il sindaco mi ha definito Giacobina; Assegno di ricerca vinto dalla consigliera Tea Luigia Siano, Pecoraro (M5S): Chiediamo trasparenza; Caso Omnic in Consiglio Pecoraro M5S | Il sindaco mi ha definito Giacobina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Omnic in Consiglio, Pecoraro (M5S): "Il sindaco mi ha definito Giacobina" - Stamattina, in consiglio comunale, ho chiesto al sindaco di prendere una posizione chiara e univoca sulla vicenda che vede coinvolte la Onmic, l’Università degli Studi di Salerno e la consigliera Tea ... 🔗salernotoday.it

Il caso Siano scuote il consiglio comunale, Pecoraro: "Faccia un passo indietro" - La vicenda dell’assegno di ricerca presso l'università di Salerno finanziato dall’Onmic (1600 euro al mese per due anni) – l’associazione presieduta dal padre della consigliera – è esplosa oggi in aul ... 🔗salernotoday.it

Omnic 0,4 mg 20 capsule rigide a rilascio modificato - Come con altri antagonisti degli adrenorecettori a1, durante il trattamento con OMNIC, si può avere in casi particolari una riduzione della pressione arteriosa che, raramente, può dar luogo ad una ... 🔗dica33.it