Caso Omnic in Consiglio Pecoraro M5S | Il sindaco mi ha definito Giacobina

Caso Omnic in Consiglio, Pecoraro (M5S): "Il sindaco mi ha definito Giacobina" - Stamattina, in consiglio comunale, ho chiesto al sindaco di prendere una posizione chiara e univoca sulla vicenda che vede coinvolte la Onmic, l’Università degli Studi di Salerno e la consigliera Tea Luigia Siano. Il Sindaco non ha ovviamente apprezzato il mio intervento e, piuttosto che... 🔗salernotoday.it

Il caso Siano scuote il consiglio comunale, Pecoraro: "Faccia un passo indietro" - La vicenda dell’assegno di ricerca presso l'università di Salerno finanziato dall’Onmic (1600 euro al mese per due anni) – l’associazione presieduta dal padre della consigliera – è esplosa oggi in aul ... 🔗salernotoday.it

