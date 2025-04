Case di lusso ’in pista’ Il recupero dell’ex disco

discoteca storica di Campi. Ma anche dei dintorni. Il punto di riferimento del divertimento negli anni ’80. Un locale dove la domenica pomeriggio tantissimi giovani hanno passato gran parte del loro tempo libero. E una volta che le operazioni di demolizione e sistemazione del cantiere saranno concluse, dove un tempo si ballava nascerà una delle zone di pregio del territorio campigiano. Con la realizzazione di una serie di terratetto e abitazioni che diventeranno realtà dopo che un’immobiliare ha acquistato all’asta ciò che restava di del noto locale. Un recupero urbanistico privato, quindi, ma di cui ‘godrà’ anche il Comune di Campi grazie a tre interventi che permetteranno di realizzare un parcheggio pubblico con 35 posti auto (oltre a due riservati agli invalidi), 19. Lanazione.it - Case di lusso ’in pista’. Il recupero dell’ex disco Leggi su Lanazione.it L’Happy Land era lateca storica di Campi. Ma anche dei dintorni. Il punto di riferimento del divertimento negli anni ’80. Un locale dove la domenica pomeriggio tantissimi giovani hanno passato gran parte del loro tempo libero. E una volta che le operazioni di demolizione e sistemazione del cantiere saranno concluse, dove un tempo si ballava nascerà una delle zone di pregio del territorio campigiano. Con la realizzazione di una serie di terratetto e abitazioni che diventeranno realtà dopo che un’immobiliare ha acquistato all’asta ciò che restava di del noto locale. Unurbanistico privato, quindi, ma di cui ‘godrà’ anche il Comune di Campi grazie a tre interventi che permetteranno di realizzare un parcheggio pubblico con 35 posti auto (oltre a due riservati agli invalidi), 19.

Cosa riportano altre fonti

Napoli, case popolari occupate e ristrutturate con materiali di lusso a Scampia: denunciati - Finiture di pregio con marmi, materiali lussuosi e soluzioni architettoniche di alto livello avevano letteralmente trasformato un alloggio popolare nel quartiere napoletano di Scampia. Lo ha scoperto... 🔗ilmattino.it

Si dichiara nullatenente, ma vive nel lusso. Auto, case e terreni: 57enne nei guai - Pistoia, 12 marzo 2025 – Nulla carta non aveva nulla, ma in realtà viveva nel lusso. Un uomo di 57 anni, di origini siciliane ma residente ormai da tempo nella provincia di Pistoia, è finito nei guai dopo un'inchiesta condotta dalla procura, dalla questura e dalla guardia di finanza di Pistoia. Nonostante risultasse formalmente nullatenente, l'uomo aveva accumulato beni e ricchezze per centinaia di migliaia di euro, probabilmente derivati dalle truffe e dalle sostanze illecitamente sottratte alle imprese da lui portate al tracollo tra il 2003 e il 2022. 🔗lanazione.it

Residenze… di moda. Le case di lusso griffate - Forse sarà il nuovo status symbol, qualcosa che fa davvero la differenza tra il vero ricco e quello che potremmo chiamare, con Checco Zalone, il “poco ricco”. Ma la lussuosa nicchia delle residenze firmate da stilisti, brand di lifestyle (Baccarat è stato tra i primi con la torre newyorchese di 185 metri per 48 piani) e auto (Aston Martin, Bentley) si sta allargando. ... 🔗iodonna.it

Ne parlano su altre fonti

Case di lusso ’in pista’. Il recupero dell’ex disco; Villa Ancilotto, il nuovo quartiere di pregio: palazzine a tre piani, villette e bivillette immerse nel parco; Omicidio Giuliano, un cold case che attende verità. La pista degli appalti; Whitepod: un concept unico di lusso sostenibile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Case di lusso ’in pista’. Il recupero dell’ex disco - L’ Happy Land era la discoteca storica di Campi. Ma anche dei dintorni. Il punto di riferimento del divertimento negli anni ’80. Un locale dove la domenica pomeriggio tantissimi giovani hanno passato ... 🔗lanazione.it