Case all' asta Ater conferma la vendita e scarica sulla Regione Lazio A rischio oltre 100 famiglie

Ater l'incontro per la messa all'asta degli alloggi non è andato bene. Visto il periodo, possiamo dire che non c'è stata la tanto attesa fumata bianca. Case Ater in vendita. 🔗 Romatoday.it - Case all'asta, Ater conferma la vendita e scarica sulla Regione Lazio. A rischio oltre 100 famiglie Niente da fare, la quadra (ancora) non si trova. Tra il comitato inquilini di via Pincherle e via dei Colli Portuensi el'incontro per la messa all'degli alloggi non è andato bene. Visto il periodo, possiamo dire che non c'è stata la tanto attesa fumata bianca.in. 🔗 Romatoday.it

Sgomberi al Quarticciolo, Rocca risponde agli attivisti: "Le case Ater non sono merce occupabile" - La partecipazione “attiva della comunità, quella vera”, che sarà possibile grazie agli interventi che il governo porterà avanti al Quarticciolo, contrapposta a quella “violenta e occupante”. Quella, in sostanza, di chi ieri, mercoledì 12 marzo, ha protestato sotto alla sede dell’Ater contro... 🔗romatoday.it

Case a prezzi calmierati, terreni all’asta - Il Comune di Argelato ha indetto un’asta per vendere un terreno edificabile in via Nuova nella frazione di Funo. Il terreno è diviso in quattro lotti dedicati anche all’Ers (Edilizia residenziale sociale), dunque a prezzo calmierato per favorire le giovani coppie che intendo metter su casa. È stata, quindi, indetta un’asta pubblica per l’alienazione del terreno, in un’unica soluzione, con una base d’asta per la presentazione delle offerte di 750. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Cassino pronto a pignorare la Regione Lazio: l’Ater non ha pagato l’Imu sulle case popolari (e gli inquilini rischiano) - A Cassino hanno scoperto di possedere un tesoretto da circa 500mila euro l’anno: l’Imu mai pagata dall’Ater sulle case popolari. Pur di incassare, il sindaco Enzo Salera si è rivolto ai giudici e le toghe gli hanno dato sempre ragione. Dal 2012 in poi, ogni 365 giorni il Comune ha inviato l’avviso di accertamento, arrivato puntualmente in tribunale. La richiesta di pignoramento per la Regione Lazio e il negoziato sotterraneo – L’ultima sentenza della Commissione provinciale tributaria (n. 🔗ilfattoquotidiano.it

Case Ater all'asta, inquilini sul piede di guerra. Il 17 aprile assemblea pubblica per evitare gli sfratti; Mercato delle aste, andamento contrastante e residenziale in affanno; Aste immobiliari, andamento e previsioni per il 2025; Case popolari, Ater nel mirino del Pd: Piano vendite fallimentare e cantieri fermi. La smentita di Regione e azienda.

Case Ater all'asta, inquilini sul piede di guerra. Il 17 aprile assemblea pubblica per evitare gli sfratti - L'azienda regionale già dal bilancio 2024 aveva deciso di dismettere gli alloggi acquisiti nel 2009 a via Pincherle e Colli Portuensi, mettendoli in vendita per fare cassa. Presto una commissione regi ... 🔗romatoday.it

Ater Treviso, all’asta senza vincoli 13 alloggi in 9 Comuni da Conegliano a Vittorio Veneto: prezzi e informazioni - TREVISO - Ater Treviso mette all’asta tredici alloggi distribuiti in nove Comuni della provincia, offrendo la possibilità di acquisto senza particolari requisiti. 🔗msn.com

Ater mette all'asta 13 appartamenti in 9 comuni trevigiani. Prezzi da 25mila ai 73mila euro - TREVISO - Ater mette all'asta 13 appartamenti di diverse metrature in 9 comuni trevigiani. Gli alloggi sono destinati a chiunque desideri acquistare casa, senza vincolo di requisito prima casa e ... 🔗oggitreviso.it