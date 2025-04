Cartoons On The Bay | a Rob Minkoff il Pulcinella Career Award

Cartoons on the Bay” celebra il talento e i successi di Rob Minkoff, conferendo al regista statunitense il Pulcinella Career Award. La consegna del premio avverrà sabato 31 maggio nel corso della 29esima edizione dell’International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts, in programma a Pescara (29 maggio – 1° giugno). Tra i capolavori diretti da Minkoff “Il re leone” (insieme a Roger Allers), campione di incassi nel mondo, “Stuart Little”, “Mr. Peabody & Sherman” e altri ancora. Nel corso della sua carriera, da regista, animatore e produttore, ha esplorato ogni possibilità espressiva offerta dal cartooning: dall’animazione in computer grafica al live action, fino all’animazione in computer grafica 3D. Diretto da Roberto Genovesi, “Cartoons On The Bay” è promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. 🔗 Roma, 29 apr. (askanews) – “on the Bay” celebra il talento e i successi di Rob, conferendo al regista statunitense il. La consegna del premio avverrà sabato 31 maggio nel corso della 29esima edizione dell’International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts, in programma a Pescara (29 maggio – 1° giugno). Tra i capolavori diretti da“Il re leone” (insieme a Roger Allers), campione di incassi nel mondo, “Stuart Little”, “Mr. Peabody & Sherman” e altri ancora. Nel corso della sua carriera, da regista, animatore e produttore, ha esplorato ogni possibilità espressiva offerta dal cartooning: dall’animazione in computer grafica al live action, fino all’animazione in computer grafica 3D. Diretto da Roberto Genovesi, “On The Bay” è promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. 🔗 Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bruno Bozzetto a Cartoons On The Bay con anteprima corto “Rossi Boomer” - Roma, 22 apr. (askanews) – Il Signor Rossi torna protagonista di un viaggio surreale e comico alla scoperta del futuro, spinto dalla speranza di trovare finalmente la felicità. Il palco di “Cartoons On The Bay 2025” ospiterà l’anteprima mondiale del corto “Rossi Boomer”, produzione dello Studio Bozzetto con la regia di Bruno Bozzetto. Sabato 31 maggio il celebre disegnatore e regista incontrerà il pubblico nel corso di un evento a lui dedicato in occasione della 29esima edizione dell’International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts. 🔗ildenaro.it

“Rossi Boomer”, a Cartoons on the Bay la nuova creazione di Bruno Bozzetto - Roma, 22 aprile 2025 – La grande creatività di Bruno Bozzetto (il nostro più grande autore di animazione, artista apprezzato in tutto il mondo) sforna un nuovo cortometraggio: si tratta di “Rossi Boomer” che sarà presentato in anteprima mondiale al festival “Cartoons on the Bay”, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, dal 29 maggio al 1° giugno a Pescara. Sabato 31 maggio il celebre autore incontrerà il pubblico nel corso di un evento a lui dedicato. 🔗quotidiano.net

Sydney Sweeney e Michael Bay per l’adattamento di OutRun - Sydney Sweeney e Michael Bay per l’adattamento di OutRun Con Un film Minecraft che ha dominato il botteghino nell’ultimo mese e The Last of Us della HBO che è tornato con il botto, Universal sta cercando di aggiungere il proprio adattamento videoludico al mix con l’aiuto di due grandi superstar. Apprendiamo da Deadline che lo studio sta sviluppando un adattamento cinematografico dell’iconico videogioco arcade di Sega OutRun, con Michael Bay assegnato alla regia e Sydney Sweeney a bordo per la produzione. 🔗cinefilos.it

Se ne parla anche su altri siti

All'americano Rob Minkoff il Pulcinella alla carriera a Cartoons; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Bruno Bozzetto in anteprima a Cartoons on the Bay 2025 con “Rossi boomer”; Cartoons on the Bay 2025, a Quentin Blake e Rob Minkoff il Pulcinella Career Award. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Cartoons On The Bay”: a Rob Minkoff il Pulcinella Career Award - Roma, 29 apr. (askanews) – “Cartoons on the Bay” celebra il talento e i successi di Rob Minkoff, conferendo al regista statunitense il Pulcinella Career Award. La consegna del premio avverrà sabato 31 ... 🔗msn.com

Cartoons on the Bay premia Rob Minkoff con il Pulcinella Career Award a Pescara 2025 - Il festival internazionale di animazione a Pescara premia Rob Minkoff con il Pulcinella Career Award, celebrando la sua carriera tra cinema d’animazione, live action e innovazioni tecnologiche. 🔗gaeta.it

Cartoons On The Bay 2025, Bruno Bozzetto presenta il corto Rossi Boomer - Il Signor Rossi, creato nel 1960 dall'animatore e fumettista italiano Bruno Bozzetto, torna protagonista di un viaggio surreale e comico alla scoperta del ... 🔗ciakmagazine.it