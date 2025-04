Cartella manomessa dopo la morte di Francesca parla il patron della clinica

"Non ho compreso la differenza tra terapia prescritta e terapia somministrata". Sono le dichiarazioni del patron della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, Vincenzo Schiavone, rese nel processo sulla manomissione della Cartella clinica di Francesca Oliva, di Gricignano d'Aversa, morta a 29.

