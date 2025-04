Carolina di Monaco il piano segreto per trasformare sua figlia Alexandra di Hannover

Carolina di Monaco avrebbe tramato dietro le quinte per trasformare sua figlia Alexandra di Hannover da brutto anatroccolo a cigno. La Principessa avrebbe guidato segretamente la secondogenita in questo graduale passaggio per farle conquistare la giusta notorietà e il giusto ruolo che merita all'interno del Principato e non solo.Carolina di Monaco, il progetto segreto con Ernst August di HannoverSe Charlotte Casiraghi è sbocciata autonomamente e ha trovato fin da ragazza la sua strada nella moda e ora nella letteratura impegnata, Alexandra di Hannover è sempre apparsa la più schiva, sempre un po' schiacciata dalla sorella e dai fratelli Casiraghi, anche perché molto più grandi di lei.Ma sua madre Carolina di Monaco non se ne è mai preoccupata, perché stava preparando il terreno ad Alexandra per farle trovare finalmente il suo posto.

