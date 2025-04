Carnevali Juve l’AD del Sassuolo annuncia un importante notizia che riguarda il suo futuro | le sue parole lo spingono verso quella direzione! Rivelazione

Carnevali Juve, l'AD del Sassuolo si è espresso sul suo futuro: il dirigente neroverde sembra proiettato in quella direzione!

Quale sarà il futuro di Giovanni Carnevali? l'AD del Sassuolo ha espresso profondo attaccamento ai colori neroverdi ai microfoni di Gr Parlamento, ai quali è sembrato voler chiudere a un possibile passaggio in una big come la Juve. Di seguito, evidenziamo le sue dichiarazioni.

parole – «Sono a Sassuolo da dodici anni, l'anno prossimo saranno 13 e questo ci dà la possibilità di continuare con obiettivi precisi sapendo che non sarà facile, ma ci attende un'annata durissima. futuro? Come età sono già grande, non è la diplomazia ma è la verità. Io faccio parte di una famiglia importante che mi permette di lavorare, quando ci saranno le richieste le valuterò, sapendo che spostarsi da una società come questa sarà difficile».

Carnevali Juve, Paganini rende noto un nuovo scenario dirigenziale: tutti i dettagli e la rivelazione sull’ad del Sassuolo - di Redazione JuventusNews24Carnevali Juve, Paganini ha svelato quello che potrebbe essere il nuovo panorama dirigenziale bianconero: c’è anche il dirigente neroverde in lizza Si pesca dalla Serie B per poter rinnovare il quadro dirigenziale della Juve. Lo ha detto Paolo Paganini. Attraverso il suo profilo X, il giornalista ha asserito che la proprietà starebbe vagliando il nome di Giovanni Carnevali come nuovo dirigente bianconero. 🔗juventusnews24.com

Sabatini svela dopo Juve Atalanta: «Giuntoli ha già telefonato ad alcuni allenatori e Thiago Motta lo ha saputo». La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Sabatini svela dopo Juve Atalanta: le sue dichiarazioni negli studi di Pressing dopo la clamorosa sconfitta dei bianconeri all’Allianz Stadium Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha parlato così della Juventus dopo la sconfitta in casa contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. SABATINI – «Se vedi Alberto Costa pagato 15 milioni non te lo spieghi, o Kelly 20 milioni. 🔗juventusnews24.com

Sassuolo conferma Grosso e Carnevali per la prossima stagione in Serie A - di Stefano FoglianiSASSUOLOSe le parole del giorno dopo hanno un peso, il Sassuolo ha già scelto da dove ricominciare. E alla prima certezza, ovvero che il campionato che la squadra affronta la prossima stagione sarà quello di serie A, il giorno dopo la festa ne aggiunge un altro paio. La prima è la presenza di Fabio Grosso sulla panchina, la seconda quella di Giovanni Carnevali sulla plancia di comando. 🔗sport.quotidiano.net

Sassuolo: Carnevali apre al mercato, Berardi e Laurienté sotto i riflettori - L'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, discute il futuro del club tra mercato e Serie A, con focus su Berardi e Laurienté. 🔗msn.com

Carnevali: "Grosso punto fermo per il Sassuolo, Berardi un esempio" - Monica Vanali ha intervistatoGiovanni Carnevali, ad del Sassuolo che è tornato in Serie A dopo appena una stagione in cadetteria ... 🔗libero.it

Calciomercato Sassuolo: Carnevali non vuole cambiare - Il Sassuolo, dopo una sola stagione nel 'purgatorio' della cadetteria, ha festeggiato la promozione in Serie A. Un premio per la societ&agr ... 🔗calcioline.com