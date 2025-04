Carly Tommasini all’Isola dei Famosi 2025

Famosi, in onda su Canale 5 da mercoledì 7 maggio 2025, c’è spazio anche per la modella e attivista transgender Carly Tommasini. La donna si aggiunge al nutrito cast di naufraghi di Veronica Gentili, al suo esordio alla guida del reality. Chi è Carly TommasiniCarly Tommasini è un’attivista italiana attiva nei campi della sensibilizzazione sull’identità di genere e dei diritti delle persone transgender. La sua esperienza personale e il suo impegno sociale l’hanno, infatti, resa un punto di riferimento nella comunità LGBTQ+. Carly ha iniziato la sua carriera come make-up artist, ma ha presto ampliato la sua visibilità attraverso i social media, dove condivide contenuti e riflessioni sul suo percorso di transizione, iniziato all’età di 21 anni. 🔗 Davidemaggio.it - Carly Tommasini all’Isola dei Famosi 2025 Nella diciannovesima edizione dell’Isola dei, in onda su Canale 5 da mercoledì 7 maggio, c’è spazio anche per la modella e attivista transgender. La donna si aggiunge al nutrito cast di naufraghi di Veronica Gentili, al suo esordio alla guida del reality. Chi èè un’attivista italiana attiva nei campi della sensibilizzazione sull’identità di genere e dei diritti delle persone transgender. La sua esperienza personale e il suo impegno sociale l’hanno, infatti, resa un punto di riferimento nella comunità LGBTQ+.ha iniziato la sua carriera come make-up artist, ma ha presto ampliato la sua visibilità attraverso i social media, dove condivide contenuti e riflessioni sul suo percorso di transizione, iniziato all’età di 21 anni. 🔗 Davidemaggio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Isola dei Famosi, spunta il nome del primo naufrago: l’indiscrezione - L’Isola dei Famosi, spunta dai social il primo nome di un concorrente: cosa emerge dalla nuova indiscrezione L’Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che potrebbe essere proprio la Luxuria a ritornare nel reality show come opinionista dopo la recente esperienza vissuta da conduttrice. 🔗361magazine.com

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Chi è Carly Tommasini, Isola dei Famosi 2025: nuova concorrente transgender del reality show; Concorrenti Isola dei Famosi 2025, i diciannove nomi: cast completo diviso in due squadre, data inizio e fine; Concorrenti Isola dei Famosi 2025: Carly Tommasini nel cast di naufraghi? Cosa sappiamo; Isola dei Famosi 2025, rissa sfiorata: lo shooting della discordia, spunta un nome coinvolto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chi è Carly Tommasini, Isola dei Famosi 2025: concorrente transgender del reality show - Chi è Carly Tommasini, nuova concorrente transgender de L'Isola dei Famosi 2025 in partenza da maggio su Canale 5. 🔗gay.it

Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi: i nomi ufficiali e quelli in arrivo (alcuni sono clamorosi). E spunta un concorrente misterioso - L'Isola dei Famosi ha svelato i primi dodici naufraghi ufficiali, ma altri sette sarebbero già pronti ad aggiungersi al cast. Alla notizia di ... 🔗msn.com

Concorrenti Isola dei Famosi 2025, i diciannove nomi: cast completo diviso in due squadre, data inizio e fine - Concorrenti Isola dei Famosi 2025: ecco la lista ufficiale dei diciannove nomi verso l'Honduras, quando inizia e finisce il reality show condotto da Veronica Gentili e tutte le novità. 🔗gay.it