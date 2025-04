Carlo La Verde ucciso dal papà alla festa di compleanno nella villa di famiglia | La lite tragica e il proiettile nell’addome

lite degenerata in tragedia ha sconvolto la comunità di San Gregorio di Catania. Un imprenditore sessantenne ha sparato e ucciso il proprio figlio di 23 anni nel corso di una festa privata. Durante la sparatoria, è rimasto ferito anche un amico del giovane, colpito al tallone.Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe esplosa in modo improvviso e violento. Le cause precise della lite non sono ancora state chiarite, ma il diverbio sarebbe rapidamente sfociato nell'uso di un'arma da fuoco, portata dall'imprenditore. Dopo aver premuto il grilletto, l'uomo non avrebbe tentato la fuga.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Catania, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I militari hanno sequestrato l'arma e stanno ascoltando i testimoni presenti alla festa.

Carlo La Verde ucciso dal papà alla festa di compleanno nella villa di famiglia, cosa è successo: «La lite e il proiettile fatale all'addome» - Si chiamava Carlo La Verde il giovane di 23 anni morto durante una festa di compleanno. È stato ucciso da un colpo di pistola partito dalle mani del padre, Natale La Verde, un... 🔗leggo.it

Chi era Carlo La Verde, ucciso dal papà con un colpo di pistola durante una festa a San Gregorio di Catania - Si chiamava Carlo La Verde, il 23enne ucciso dal padre Natale, 62 anni, intervenuto armato per sedare una rissa durante una festa in una villa a San Gregorio di Catania. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri per omicidio volontario. Il giovane studiava Economia, amava il padel e i viaggi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Malè, incidente frontale: gravissimo Carlo Papi. Il papà del ragazzo ucciso dall’orso è in rianimazione - La notizia si è diffusa rapidamente in Val di Sole. «Purtroppo sì, la vittima dell’incidente è Carlo Papi, il papà di Andrea. Non c’è davvero pace per questa famiglia», ha confermato Antonio Cristoforetti, presidente della fondazione dedicata alla memoria di Andrea Papi, il giovane di 27 anni ucciso nel 2023 dall’orsa Jj4. Nel tardo pomeriggio di ieri, Carlo Papi, da tempo impegnato nella tutela dei cittadini della valle, è rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la statale 42, all’interno della galleria “Rovine”, tra Malè e Magras. 🔗thesocialpost.it

