Carica tricolore della tribuna vip McTominay il nostro Masaniello

Carica tricolore della tribuna vip “McTominay il nostro Masaniello”"> Carica, consapevolezza e un pizzico di scaramanzia. Sono questi gli ingredienti che animano la tribuna vip del “Maradona” dopo la vittoria contro il Torino che ha rilanciato il Napoli in vetta solitaria, tre punti sopra l’Inter. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la città è pronta a vivere un finale di stagione tutto da gustare, tra sogni di gloria e massima attenzione.TRA POLITICA, SPETTACOLO E TIFO: IL CORO È UNANIMELa vittoria contro il Torino è stata vista come un segnale importante anche da figure istituzionali come Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Salerno: «Non mi aspettavo un Napoli così competitivo – ha detto –. Vedo una squadra meno tecnica, ma molto più solida mentalmente. Conte è il vero valore aggiunto». 🔗 Napolipiu.com - Carica tricolore della tribuna vip “McTominay il nostro Masaniello” vip “il”">, consapevolezza e un pizzico di scaramanzia. Sono questi gli ingredienti che animano lavip del “Maradona” dopo la vittoria contro il Torino che ha rilanciato il Napoli in vetta solitaria, tre punti sopra l’Inter. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la città è pronta a vivere un finale di stagione tutto da gustare, tra sogni di gloria e massima attenzione.TRA POLITICA, SPETTACOLO E TIFO: IL CORO È UNANIMELa vittoria contro il Torino è stata vista come un segnale importante anche da figure istituzionali come Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Salerno: «Non mi aspettavo un Napoli così competitivo – ha detto –. Vedo una squadra meno tecnica, ma molto più solida mentalmente. Conte è il vero valore aggiunto». 🔗 Napolipiu.com

Ne parlano su altre fonti

LA curiosità. In tribuna vip Loftus-Cheek dopo l’operazione. L’inglese ed Emerson attesi al rientro a fine mese - Per la parte finale della stagione il Milan conta di avere a disposizione anche Emerson Royal e Loftus-Cheek. Il primo è fermo da fine gennaio, a causa di una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, rimediata in Champions League contro il Girona, proprio nei giorni durante i quali era in atto una trattativa per il suo passaggio al Galatasaray. Fin qui l’esterno, arrivato in estate per 15 milioni più bonus dal Tottenham, con un contratto da 2,5 milioni a stagione netti fino al 2028 (con opzione per un altro anno), ha reso al di sotto delle aspettative. 🔗sport.quotidiano.net

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Forlì multato e tribuna chiusa per discriminazione etnica: squalifiche pesanti - Mano pesante del giudice sportivo sul Forlì dopo il match di domenica vinto 3-1, in dieci, col Tuttocuoio. La società è stata multata di 2.200 euro per "avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e discriminatorie per motivi di etnia nei confronti dell’assistente all’arbitro – Abibakr Darwish, il guardalinee che si trovava sotto la tribuna – e, nel corso del secondo tempo, nascosto i palloni a disposizione generando perdita di tempo e un diffuso clima di nervosismo". 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Carosello dei Carabinieri approda a Spoleto59 e il Festival suona la carica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La carica di Rudi Krol al "suo" Napoli in tribuna al Maradona con il Torino - L'ex campione olandese è ritornato in città e sarà premiato allo stadio prima del fischio d'inizio. "Tifo per gli azzurri per lo scudetto" ... 🔗napoli.repubblica.it