Caressa senza filtri sulla Juve | Senza Champions sarebbe il fallimento di tutti Tudor? Voglio dire una cosa su di lui

Caressa Senza filtri sulla Juve: le sue dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club sui bianconeri, reduci dal successo col MonzaIntervenuto nel corso di Sky Calcio Club Fabio Caressa ha parlato così della Juventus, reduce dalla vittoria casalinga contro il Monza nell'ultimo turno di campionato.Caressa – «La mia idea è che Tudor pensi meno a se stesso e più al bene comune. La Champions per la Juventus è un punto fondamentale e se non arrivano potrebbero mettere in discussione tutto perché se non entrano tra le prime quattro diventa il fallimento di tutti»

Renato Veiga Juve, la Gazzetta senza filtri: «Balla contro Kean, sembra uno della Primavera». La pagella del portoghese - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga Juve, la Gazzetta dello Sport senza filtri sul difensore: «Balla contro Kean, sembra uno della Primavera». La pagella del portoghese Nella serata di ieri la Juventus ha rimediato un’altra pesante sconfitta sul campo della Fiorentina che fa seguito al ko interno di una settimana fa contro l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti di questo match: di seguito la pagella di Renato Veiga. 🔗juventusnews24.com

Criscitiello senza filtri sulla Juve: «Gestione da club di Serie C e programmazione pari allo zero. Futuro? Servono questi innesti» - di Redazione JuventusNews24Criscitiello senza filtri sulla Juve, che nella giornata di ieri ha deciso di esonerare Thiago Motta e di ripiegare su Tudor per questo finale di stagione Nel corso del suo editoriale per Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato così della Juventus, che ieri ha esonerato Thiago Motta e ripiegato sull’ex Marsiglia e Lazio Igor Tudor. CRISCITIELLO – «Se non fossimo alla Juventus non ci sarebbe nulla di male. 🔗juventusnews24.com

Cassano senza filtri: «Mi vergognerei se fossi un calciatore della Juve e avessi perso col Psv». Poi ne ha pure per la Serie A - di Redazione JuventusNews24Cassano senza filtri: lo ha detto sulla Juventus, reduce tra le altre cose dall’eliminazione in Champions League contro il Psv. Cosa ha dichiarato Intervenuto nel corso di Viva el Football Antonio Cassano ha parlato così della Juve, reduce tra le altre cose anche dall’eliminazione in Champions League. CASSANO – «Io mi vergognerei fossi i giocatori del Milan e della Juventus, dove vado fuori con una squadra scarsissima come il Feyenoord e con una squadra che gli ha dato una rumba clamorosa al ritorno alla Juve, prendendo poi sette gol dall’Arsenal. 🔗juventusnews24.com

Caressa: "Se la Juventus non conquista la Champions League sarà il fallimento di tutti" - Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha parlato così della Juventus: "La mia idea è che Tudor pensi meno a se stesso e più al bene comune. La Champions per la ... 🔗tuttojuve.com

Caressa a Sky: «La Juventus di questa sera la riconosci grazie a questo», poi l’attacco diretto a Thiago Motta: «Non ha capito dove fosse!» - Caressa, giornalista, ha rivisto la vecchia Juve e ha attaccato Thiago Motta: ecco cos’ha detto il collega! Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha espresso un parere sulla Juve di Tudor e su ... 🔗juventusnews24.com