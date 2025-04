Cardinali e vescovi ecco quanto guadagnano dopo i tagli di Papa Francesco

Sai quanto guadagnano preti, vescovi e suore? Ecco le cifre e, soprattutto, chi li paga - Riguardo la vita dei preti, dei vescovi e delle suore c’è grande curiosità. E c’è da smentire un particolare e curioso luogo comune. Con il passare dei secoli c’è sempre meno mistero sulla vita ecclesiastica e negli anni scopriamo sempre di più sulla vita di tutti i giorni e su ciò che la caratterizza. Essere ... Leggi tutto L'articolo Sai quanto guadagnano preti, vescovi e suore? Ecco le cifre e, soprattutto, chi li paga sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

L'impronta di Francesco in Toscana: ecco i vescovi “bergogliani” (e i cardinali che eleggeranno il nuovo papa) - Con la scomparsa di papa Francesco, si è chiusa un'epoca. E anche se è durata “solo” dodici anni (il pontificato di Giovanni Paolo II, per avere un termine di paragone, ne durò ventisette) l'impronta lasciata da Jorge Bergoglio anche in Toscana è tangibile. Non tanto (o non solo) a livello... 🔗arezzonotizie.it

Vincitori e vinti: ecco quanto guadagnano (o perdono) i costruttori su ogni auto venduta - Come sono andati i bilanci delle aziende automobilistiche nel 2024? A dare una risposta abbastanza esaustiva è la pagina social Car Industry Analysis, che ha studiato i conti di 30 costruttori automotive con l’intento di capire quanto ogni brand abbia effettivamente guadagnato – o eventualmente perso – dalle vendite. Dall’analisi risulta che ogni vettura ha fruttato mediamente 32.548 euro, cifra in aumento del 2,4% rispetto al 2023 (nonostante i car makers dell’elenco abbiano venduto quasi 50 mila unità in meno). 🔗ilfattoquotidiano.it

Cardinali e vescovi, ecco quanto guadagnano dopo i tagli di Papa Francesco - Papa Francesco ha apportato sostanziali modifiche durante il suo pontificato. Ecco come sono cambiati i guadagni degli uomini di chiesa dopo i tagli ... 🔗msn.com

Sarà il conclave dei ricchi? Ecco quanto guadagnano i CARDINALI che votano il nuovo Papa - C’è un tetto massimo a 5.000€ per i cardinali, che sono tra i membri del clero più remunerati. In realtà non si può avere contezza dello stipendio di chi tra poco sarà chiamato a esprimere il suo voto ... 🔗tradingonline.com

Quanto guadagnano i cardinali dopo i tagli di Papa Francesco - Con la riforma di Papa Francesco, gli stipendi nella Chiesa sono cambiati: i cardinali guadagnano circa 5mila euro al mese, i vescovi 3mila e i sacerdoti 1.200 euro ... 🔗quifinanza.it