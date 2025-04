Cardinale Tagle canta Imagine di John Lennon ma il brano parla di un mondo senza Paradiso e religioni è polemica | Tradimento rifiuta Cristo - VIDEO

Tagle, il cardinale filippino canta Imagine di John Lennon. Scoppia la polemica - Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che ritrae il cardinale filippino Luis Antonio Tagle mentre canta su un palco la canzone di John Lennon “Imagine”. Il porporato canterino è in abiti civili con la croce pettorale al collo e si diletta in acuti degni di X Factor. La performance di colui che aspira a succedere a Bergoglio sarebbe di alcuni giorni fa, certamente prima della morte di Papa Francesco, ma in molti si chiedono: costui può davvero essere un Papa? cardinal tagle singing imagine,, may god grant us a pope who sings pic. 🔗iltempo.it

Il cardinale filippino Tagle canta “Imagine” e fa impazzire il pubblico: il video che sta conquistando la Rete - Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 68 anni, è tra i candidati più accreditati alla successione di Papa Francesco. Spesso definito il “Bergoglio asiatico” per la sua empatia, vicinanza agli ultimi e spirito riformatore, Tagle ha conquistato grande seguito, anche online, grazie ai suoi interventi carismatici e socialmente impegnati, nonché con video come questo, pubblicato su Telegram e Youtube, in cui si esibisce come cantante riproponendo Imagine: uno dei brani più famosi al mondo di John Lennon. 🔗ilfattoquotidiano.it

