Cardinale svuota il frigobar di Santa Marta | Pensava fosse gratis ci è rimasto male

Cardinale e un frigobar lo dimostra.A raccontare l’aneddoto è stato monsignor Anselmo Guido Pecorari, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in una pausa al Caffè dei Papi. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Cardinale svuota il frigobar di Santa Marta: «Pensava fosse gratis, ci è rimasto male» Il conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile, avrà inizio il 7 maggio, come annunciato ieri. In queste settimane che precedono la chiusura delle porte della Cappella Sistina, quasi tutti i cardinali -papabili e non- si trovano a Roma, dove sono giunti in occasione delle esequie del Pontefice. Riunioni, ufficiali o meno, tra prelati sono all’ordine del giorno e indispensabili per capire chi sarà il prossimo a occupare il soglio pontificio. Durante questi incontri, oltre a discussioni spirituali e politiche, c’è però spazio anche per la convivialità, e un divertente episodio che coinvolge une unlo dimostra.A raccontare l’aneddoto è stato monsignor Anselmo Guido Pecorari, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in una pausa al Caffè dei Papi. 🔗 Metropolitanmagazine.it

